Filvit, marca farmacèutica especialitzada en el tractament i la prevenció de la pediculosi, ha reforçat el seu compromís amb la innovació amb el desenvolupament de noves solucions contra els mosquits i les paparres. D’aquesta manera, la marca, que l’any passat va incorporar un repel·lent al seu catàleg i que ara compta amb un nou dispositiu postpicades, respon a les noves necessitats derivades de l’augment de la presència d’aquestes espècies a Espanya.
Entre les darreres innovacions destaca Filvit Spray Repel·lent d’Insectes, l’únic repel·lent d’origen vegetal capaç d’oferir fins a 12 hores de protecció davant del mosquit tigre i les paparres, gràcies a la seva tecnologia innovadora GLYCO PROTEC, que permet un alliberament controlat del principi actiu per prolongar-ne l’eficàcia. Una altra novetat del catàleg és el Dispositiu Postpicades Filvit, una solució que utilitza calor localitzada per alleujar la picor i la inflamació provocades per les picades d’insectes.
Aquestes solucions adquireixen una rellevància especial en un context marcat per l’augment de la presència del mosquit tigre a Espanya. Segons un estudi elaborat a partir dels registres de la plataforma de ciència ciutadana Mosquito Alert entre els anys 2004 i 2024, l’expansió territorial d’aquesta espècie ja afecta el 66% de la població espanyola.
L’estudi revela que el mosquit tigre s’ha detectat en més del 20% dels municipis espanyols, fet que el converteix en una de les espècies invasores amb més capacitat d’expansió al territori estatal.
Factors com l’augment de les temperatures i l’allargament dels períodes càlids afavoreixen la proliferació d’aquesta espècie, que assoleix el seu punt màxim d’activitat durant la temporada estival. Aquests insectes poden trobar-se tant en entorns urbans com periurbans i poden actuar com a vectors de malalties com el dengue, el zika o el chikungunya. Paral·lelament, el mosquit comú continua tenint rellevància sanitària per la seva relació amb el virus del Nil Occidental.
Davant d’aquest escenari, la prevenció esdevé fonamental i la companyia assenyala que l’ús de repel·lents és una de les principals mesures per reduir el risc de picades, complementada amb altres recomanacions com vestir roba de colors clars, evitar perfums intensos i mantenir la llar protegida i correctament ventilada.