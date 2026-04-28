La FEMP i LALIGA llancen una xarxa de ciutats per a combatre la violència i l’odi en l’esport

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i LALIGA van presentar aquest dimarts la ‘Xarxa de Ciutats Laliga’, una iniciativa conjunta per a combatre la violència, la discriminació i l’odi en l’esport. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, va destacar que es tracta d’un partit en el qual “només hi haurà un guanyador: els ciutadans”. Així ho va manifestar García-Pelayo durant l’acte de presentació de la xarxa, desenvolupat en la seu de la federació, on va posar en relleu la importància de “alçar la veu enfront dels missatges racistes i xenòfobs”. Amb aquesta xarxa, totes dues organitzacions reforcen el seu treball conjunt per a combatre la violència i la discriminació en els espais esportius.
La presidenta de la FEMP va assenyalar que, a través de l’esport, es transmeten valors com el treball en equip o el respecte a l’adversari. Així mateix, va recordar que fa mesos la FEMP i Laliga ja van presentar un decàleg contra el racisme per a prevenir i erradicar la violència en l’esport.
En l’acte també va intervenir el president de LALIGA, Javier Tebes, qui va assegurar que aquesta col·laboració suposa “passar d’esforços aïllats a una estratègia comuna” per a “ser més eficaces”. Per part seva, el president del Senat, Pedro Rollán, va subratllar que “des de la proximitat es pot fer un esport més respectuós, corregint conductes inapropiades”, i passar de ser “espectadors a transformadors”.
La Xarxa de Ciutats LALIGA neix per a articular un marc de col·laboració entre ajuntaments, institucions i el futbol professional. Està integrada inicialment per 36 ciutats amb clubs de les lligues EA Sports e Hypermotion, al costat dels seus respectius clubs, i la FEMP participa com la ciutat número 37, representant a tots els municipis compromesos amb la iniciativa.