Factorenergia incorpora a SmartestEnergy com a soci majoritari amb el 85% del capital

Factorenergia ha incorporat a SmartestEnergy com a soci majoritari amb el 85% del capital i amplia la seva presència global. Emili Rousaud manté una participació del 15%, segueix com CEO i s’incorpora al Comitè Executiu de l’energètica britànica, filial de Marubeni Corporation
L’energètica SmartestEnergy ha tancat l’adquisició del 85% de Factorenergia per un valor de 204 milions d’euros i aferma així una aliança empresarial que permetrà a totes dues companyies ampliar la seva presència global i guanyar pes en els seus mercats.
En un comunicat remès aquest dijous, també han informat que el fundador de Factorenergia, Emili Rousaud, mantindrà el 15% del capital, continuarà com CEO i passarà a formar part del Comitè Executiu del Grup SmartestEnergy, que és filial del conglomerat japonès Marubeni Corporation.
Factorenergia, amb seu a Barcelona i pionera en la comercialització d’electricitat en el mercat espanyol liberalitzat, seguirà amb la seva actual marca i operativa, subscriu una aliança amb un soci estratègic i de caràcter industrial que li permetrà potenciar el seu creixement i ambició internacional.
Segons Rousaud, SmartestEnergy aportarà experiència sectorial, compromís compartit amb la sostenibilitat i la transició energètica, reforçarà la seva posició en el mercat i l’expansió de Factorenergia cap a altres mercats globals: “Junts, som més forts i generarem importants sinergies i valor a llarg termini per als nostres clients i grups d’interès”, ha subratllat el CEO de Factorenergia.
Per al CEO del Grup SmartestEnergy, Robert Groves, l’adquisició de Factorenergia és una fita per a l’expansió de la presència global de la companyia britànica. A més, ha destacat que l’energètica espanyola és reconeguda pel seu enfocament centrat en el client, la seva innovació i el seu coneixement del mercat. “Veiem una gran afinitat entre les nostres organitzacions, en el nostre compromís amb solucions pràctiques que donen suport a la transició energètica”, detalla el comunicat.
L’operació compta amb el suport de la matriu japonesa Marubeni Corporation, que reforça encara més la divisió de serveis d’energia i infraestructures del conglomerat empresarial. Per al director general del departament de serveis internacionals d’energia i infraestructures de Marubeni, Takafumi Shigemura, l’acord representa un pas important en l’expansió en els negocis majorista i minorista d’electricitat i ha afirmat que es pretén contribuir al creixement futur de Factorenergia, oferint serveis d’alt valor afegit que responguin a les necessitats dels clients de la Península Ibèrica i Amèrica Llatina.
L’entrada de SmartestEnergy es produeix després de la sortida dels dos socis de caràcter financer –el fons Ontario Pension Board i el fons JZI– que fins ara ostentaven el 75% del capital de Factorenergia.
SINERGIES
SmartestEnergy, amb seu al Regne Unit i 25 anys de trajectòria, està especialitzada en serveis a grans clients comercials i industrials, compta amb 900 empleats i presència en mercats com els Estats Units i Austràlia, a més del mercat britànic.
L’acord amb Factornenergia combinarà les capacitats de comercialització minorista i innovació de la companyia catalana amb la solidesa comercial internacional i l’experiència en grans comptes de la companyia britànica, creant així una plataforma amb capacitat d’expandir-se cap a nous segments i territoris.
Factorenergia, fundada en 1999, té una cartera de més de 300.000 clients, entre llars i empreses, i l’expansió internacional ha estat un dels motors clau del seu creixement robust, amb filials en països com Portugal, Xile, Mèxic i el Brasil. La plantilla ascendeix a 400 professionals i suma uns ingressos anuals que superen els 600 milions d’euros.