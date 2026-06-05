Experts i indústria demanen accelerar la reindustrialització per reforçar l’autonomia estratègica d’Espanya

La indústria espanyola reclama una estratègia comuna que permeti reforçar la competitivitat del país i avançar cap a una autonomia estratègica més gran en un context marcat per la transformació tecnològica, la transició energètica i les tensions geopolítiques internacionals.
Aquesta ha estat una de les principals conclusions del VIII Congrés Iberoamericà d’Enginyeria i Tecnologia (CIBITEC26), celebrat aquesta setmana a Madrid amb el lema ‘Reindustrialització, competitivitat i autonomia estratègica’, i que va reunir prop de 900 participants i més de 90 representants empresarials, institucionals i tecnològics.
Durant la trobada, els experts van coincidir que l’enfortiment de la base industrial espanyola serà determinant per reduir dependències externes, garantir l’accés a tecnologies i recursos estratègics i mantenir la capacitat de decisió econòmica del país els propers anys.
El president de la Fundació Indústria i degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Madrid (COIIM), Fabián Torres, va defensar la necessitat impulsar una nova etapa de reindustrialització sustentada en la competitivitat, la capacitat tecnològica i l’autonomia estratègica. A més, va destacar el paper de la indústria com a element d’estabilitat, innovació i resiliència econòmica.
Un dels aspectes més destacats del Congrés va ser el consens assolit sobre la necessitat de tenir una energia competitiva, segura i descarbonitzada per impulsar el desenvolupament industrial. Les sessions dedicades a l’hidrogen, el biometà, la valorització energètica de residus, l’electrificació de l’economia i les tecnologies nuclears van coincidir a assenyalar que la transició energètica ha de contribuir alhora a reduir emissions, reforçar la seguretat de subministrament i millorar la competitivitat empresarial.
En aquest àmbit, el secretari d‟Estat d‟Energia, Joan Groizard, va assegurar que Espanya compta amb una oportunitat diferencial per liderar una nova etapa industrial gràcies a la disponibilitat de recursos energètics.
El Congrés també va analitzar l’impacte de la digitalització, la intel·ligència artificial i la computació quàntica a l’activitat industrial. El conseller delegat de Siemens Espanya, Fernando Silva, va reclamar accelerar l’adopció d’aquestes tecnologies per tancar la bretxa entre les necessitats de la indústria i la velocitat d’aprenentatge, i va defensar l?oportunitat de convertir Espanya en un centre d’infraestructura digital de referència a Europa.
Els participants van abordar la necessitat de reforçar el talent tècnic i les vocacions STEM per respondre a les demandes de la nova indústria, així com el paper que pot exercir la industrialització de la construcció per contribuir a alleujar la crisi d’habitatge mitjançant models més eficients, escalables i productius.
Les conclusions de CIBITEC26 apunten que la reindustrialització espanyola requerirà una combinació d’innovació tecnològica, capacitat productiva, disponibilitat energètica i formació de professionals qualificats per fer front als reptes econòmics i socials de les properes dècades.