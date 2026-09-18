El 19 de setembre se celebra el Dia de l’Aperitiu, una data que Espirituosos España, la patronal del sector de les begudes espirituoses, aprofita per destacar l’evolució d’un costum arrelat a la cultura espanyola i estretament vinculat a l’hostaleria.
Segons l’‘Informe socioeconòmic 2025’ d’Espirituosos España, més del 70% dels espanyols afirma sortir a prendre l’aperitiu durant el cap de setmana, una dada que també recull l’11è Baròmetre de Moments de Consum d’AECOC Shopperview i 40dB, publicat el maig passat.
Aquesta evolució es produeix en un context de transformació dels hàbits d’oci, amb un major protagonisme dels moments diürns. En concret, i d’acord amb les dades de l’Informe socioeconòmic 2025, el 52% dels consumidors afirma haver reduït les seves activitats d’oci nocturn i haver-ne traslladat una part a altres moments del dia, incorporant plans com l’aperitiu, el brunch o l’afterwork.
Paral·lelament, també està canviant la manera d’entendre el consum, amb una importància creixent de la qualitat, el sabor, la presentació i l’experiència associada. De fet, segons les dades de l’informe, el 46% dels espanyols afirma preferir consumir dues begudes prèmium davant d’altres alternatives, fet que reflecteix una tendència cap a un gaudi més selectiu i experiencial.
Espirituosos España assenyala que aquesta transformació no implica abandonar les opcions tradicionalment associades a l’aperitiu, com el vi o el vermut, sinó ampliar les possibilitats d’aquest moment de consum. Juntament amb aquestes propostes, estan guanyant presència elaboracions vinculades a la cocteleria i a les begudes espirituoses, des de còctels clàssics reinterpretats fins a combinacions més lleugeres, refrescants o afruitades.
En aquest sentit, el Baròmetre Espirituosos 2025 assenyala que el 51% dels consumidors considera atractiu disposar de copes de qualitat i còctels en plans diürns com l’aperitiu, mentre que el 54% valora especialment els còctels i combinats amb sabors més suaus.
El director executiu d’Espirituosos España, Bosco Torremocha, ha destacat que «l’aperitiu forma part de la nostra manera de trobar-nos, compartir i gaudir de la gastronomia» i assenyala que aquesta tradició «continua evolucionant i enriquint-se amb noves propostes, com la cocteleria, que aporten varietat, creativitat i noves experiències al consumidor sense perdre l’essència d’aquest moment tan nostre».
La transformació de l’aperitiu també es reflecteix entre les diferents generacions adultes. El 29% de la Generació Z preveu gaudir de més begudes espirituoses i còctels durant el pròxim any, mentre que entre els millennials tant la cocteleria com les propostes vinculades a l’aperitiu apareixen entre les tendències emergents.