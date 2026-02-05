Entra en funcionament la primera fàbrica d’IA per a la indústria a Europa

Deutsche Telekom llança aquest dimecres oficialment el seu Industrial AI Cloud en presència de representants destacats de la política, l’empresa i la ciència. La fàbrica d’IA s’ha construït durant els darrers sis mesos juntament amb Nvidia i el col·laborador de centres de dades Polarise. Amb això, Deutsche Telekom posa a disposició d’empreses, institucions de recerca i sector públic a Alemanya i Europa una capacitat de computació sobirana i d’alt rendiment per a la intel·ligència artificial (IA).
Amb la creació de la fàbrica d’IA al Tucherpark de Munic sorgeix un nou hub d’IA a Alemanya. Diverses companyies ja utilitzen aquestes capacitats de computació. Alguns exemples són el proveïdor amb seu a Múnic Agile Robots combina intel·ligència artificial i robòtica i trasllada la seva base d’IA a la Industrial AI Cloud i PhysicsX, una empresa especialitzada en simulació tècnica per escurçar els temps de desenvolupament de productes i components. La fàbrica d’IA ja opera més d’un terç de la capacitat amb clients existents.
“Molts en poden parlar, però Deutsche Telekom és qui actua”, subratlla Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom. “Estem invertint a IA a Alemanya com a emplaçament empresarial, igual que a la resta d’Europa. La nostra fàbrica d’IA a Múnic és la base de models de negoci innovadors per a la indústria, les empreses emergents i les administracions públiques, i per a la sobirania. Aquí demostrem que Europa pot fer IA”.
“Perquè el Pla d’Inversions tingui èxit, necessitem totes dues coses: inversió pública i privada. Hem creat les condicions per a la inversió pública i ara treballem perquè les inversions es facin amb rapidesa”, afirma el ministre federal de Finances d’Alemanya, Lars Klingbeil.
“Avui he pogut comprovar de manera extraordinària que les inversions privades també estan augmentant. Per mi és especialment important que el lideratge tecnològic estigui al centre del model econòmic del futur d’Alemanya. Aquesta és una fita important per a l’ecosistema alemany i europeu d’IA. No només es beneficien les empreses innovadores, també es reforça la sobirania digital”.
A la Industrial AI Cloud de Munic ja estan disponibles recursos de computació i emmagatzematge per a aplicacions d’IA. La infraestructura es basa en gairebé 10.000 GPU Nvidia Blackwell, inclosos els sistemes Nvidia DGX B200 i GPU Nvidia RTX PRO Server, amb una potència de càlcul de fins a 0,5 ExaFlops. Això permetria que els 450 milions de ciutadans de la UE utilitzessin alhora un assistent o xatbot d’IA.
Deutsche Telekom opera la fàbrica d’IA a sòl alemany sota estrictes requisits de protecció de dades, seguretat i disponibilitat. L’enfocament a la sostenibilitat també és clau.
La fàbrica d’IA és la base de l’anomenat Germany Stack, que Deutsche Telekom ofereix juntament amb SAP. La filial de Deutsche Telekom, T-Systems, és responsable del nivell d’infraestructura i plataforma, inclòs el T Cloud. Sobre aquesta base, SAP aporta Business Technology Platform i potents aplicacions empresarials i d’IA. Aquest “kit tecnològic” proporciona tots els elements tècnics que els clients necessiten per a la seva transformació al núvol. D’aquesta manera, es poden implantar de manera ràpida, segura i conforme a la normativa solucions específiques per a sectors com les institucions públiques, la seguretat interior, la indústria o les pimes.
Amb aquesta aliança, Deutsche Telekom i SAP cobreixen tot el que les empreses necessiten per a aplicacions modernes d’IA, des de la infraestructura física fins al programari, cosa que els experts anomenen un únic stack. Això permet oferir assessorament més enllà de la pura capacitat de computació, adaptat a les necessitats concretes de cada client.
Enginyeria alemanya
“La col·laboració entre Siemens i Deutsche Telekom combina l’enginyeria amb TI segura i sobirana, connectivitat i potència de computació per a IA. L’experiència industrial de Siemens i la integració del seu portafolis de simulació SIMCenter a la Industrial AI Cloud estableixen les bases per a noves oportunitats de creació de valor i una competitivitat més gran de l’economia alemanya”, van explicar.
La suite de programari per a simulacions d’alta precisió i bessons digitals permet a les empreses “desenvolupar, provar i llançar virtualment els seus productes al mercat molt més ràpid, estalviant costos considerables. Solucions industrials a gran escala com Digital Twin Composer, simulacions basades en GPU i copilots d’intel·ligència artificial es posen a la disposició de les empreses a través de la fàbrica d’IA”.
“Juntament amb Deutsche Telekom, estem portant el nostre programari a un núvol sobirà accelerat per GPU, cosa que ens permet reduir dràsticament els temps de simulació dels nostres clients. Les petites i mitjanes empreses també se’n beneficien. No és una promesa de futur”, destaca Cedrik Neike, CEO de Digital Industries i membre del Consell d’Administració. “A Múnic, en una de les fàbriques més grans d’IA d’Europa, ja és una realitat. I de cara a futures gigafàbriques d’IA, Deutsche Telekom serà un dels primers a provar els nostres plànols per als centres de dades del futur, per tal de desenvolupar nous centres encara més ràpids, de manera més eficient i econòmica”.
Per a la fàbrica d’IA s’ha reutilitzat un centre de dades existent a Múnic, amb una superfície aproximada de 10.700 metres quadrats, com a part de la revitalització en curs del Tucherpark, un dels projectes de desenvolupament urbà més grans d’Europa. L’antic centre de dades del Hypovereinsbank va ser completament buidat i modernitzat en profunditat. Està equipat amb connexió de fibra òptica d’alt rendiment i tecnologia d’última generació.
El centre de dades funciona íntegrament amb energia renovable i està dissenyat per assolir la màxima eficiència energètica. En el futur, la calor residual proveirà de calefacció tot el districte de Tucherpark. Un concepte modern de refrigeració utilitza aigua del pròxim Eisbach. La Industrial AI Cloud s’integra així a l’estratègia de sostenibilitat de Deutsche Telekom.
Ecosistema
Al voltant de la Industrial AI Cloud creix un ampli ecosistema d’empreses, institucions de recerca i empreses emergents. Per exemple, els socis industrials poden crear bessons digitals de fàbriques i instal·lacions, simular processos de fabricació o desenvolupar aplicacions de robòtica i inspecció de qualitat. Les empreses emergents aprofiten la plataforma d’IA de Nvidia per accelerar l’arribada al mercat de nous serveis d’IA. Les institucions de recerca accedeixen a la potència de computació sobirana d’alt rendiment per als seus projectes.
La Industrial AI Cloud ja està disponible per a clients de la indústria, empreses emergents, investigació i sector públic. Les empreses poden contractar de manera flexible la capacitat de computació i els serveis de plataforma que necessitin, des de projectes pilot fins a sistemes de producció crítics.
Un dels primers grans projectes a la Industrial AI Cloud és el projecte de recerca Soofi (Sovereign Open-Source Foundation Models). La Universitat Leibniz de Hannover ha adjudicat a Deutsche Telekom el contracte per proporcionar la infraestructura tècnica per al desenvolupament d’un nou LLM.
L’objectiu de Soofi és un model de llenguatge open source i sobirà, amb uns 100.000 milions de paràmetres, entrenat i operat íntegrament a Europa i centrat en les llengües europees. D’aquesta manera, es crea una de les iniciatives d’IA més importants d’Europa per a models lingüístics fiables i sobirans, amb focus en idiomes europeus i aplicacions industrials.
Altres veus
Thomas Saueressig, membre del Consell Executiu de SAP SE Customer Services & Delivery, afirma: “Amb la Industrial AI Cloud, Deutsche Telekom, SAP i altres socis estan creant una base tecnològica sobirana per a una IA industrial escalable a Alemanya. La nostra Business Technology Platform i AI Foundation integren la IA de forma segura en els processos empresarials, protegeixen les dades a Alemanya i permeten innovacions productives. És hora de passar del discurs”.
Rev Lebaredian, vicepresident d’Omniverse i Tecnologia de Simulació a Nvidia, afegeix que “la convergència de la intel·ligència artificial i el món físic està impulsant una revolució industrial que transformarà fonamentalment la manera com es dissenyen, fabriquen i operen els productes”. “La Industrial AI Cloud proporciona la infraestructura sobirana i d’alt rendiment que Europa necessita per aprofitar aquesta oportunitat i liderar la pròxima era d’innovació industrial”.
Antonio Krüger, CEO del Centre Alemany de Recerca en Intel·ligència Artificial (DFKI) considera que “l’obertura de la fàbrica d’IA de Deutsche Telekom és una bona notícia per a Alemanya i Europa. L’aplicació reeixida de la IA requereix potència de càlcul. La indústria europea té un gran avantatge: el seu enorme tresor de dades. Fins ara, aquestes dades només s’han utilitzat de forma limitada. El fet que les empreses puguin confiar en un proveïdor europeu reforça la sobirania tecnològica”.