Els clubs s’adapten al pickleball, el nou esport de raqueta de moda

El pàdel ha estat el gran fenomen social dels esports de raqueta durant l’última dècada,però el pickleball comença a ocupar el seu propi espai en l’ecosistema. Nascut als Estats Units fa més de sis dècades, la seva popularitat està creixent a una velocitat poc habitual en l’esport amateur.
Part de l'atractiu, apunten els qui el practiquen, està en la seva fórmula accessible: regles fàcils d'aprendre, menor exigència física que altres disciplines de raqueta i un format de joc que potencia la interacció constant en pista, reforçant el seu component social.
A Europa, la tendència avança amb rapidesa, impulsada per l’aparició de noves federacions, la proliferació de tornejos amateurs i una demanda creixent d’instal·lacions específiques. En el cas d’Espanya, la Real Federació Espanyola de Tennis (RFET) ja contempla una llicència específica de pickleball dins de la seva reglamentació 2025/2026 i, el calendari de competicions comença a guanyar tracció amb cites d’abast nacional, com el Campionat d’Espanya de Clubs de Pickleball, celebrat fa unes setmanes.
Encara que el pickleball encara està en fase inicial al nostre país, el nombre de clubs que incorporen pistes adaptades s’ha multiplicat en els dos últims anys, especialment en ciutats com Barcelona, València o Saragossa. La combinació d’accessibilitat, corba d’aprenentatge ràpida i component social està accelerant la seva penetració.
Catalunya és un dels territoris on aquesta incorporació s’està produint a gran escala, en part per la seva tradició en esports de raqueta i per la presència d’infraestructures que permeten integrar noves disciplines sense necessitat de crear espais específics des de zero.
En aquest context, centres amb ADN de raqueta com l’Emilio Sánchez Academy estan incorporant a disciplina com una extensió natural de la seva proposta esportiva. Per a això, han ampliat les seves instal·lacions del Prat de Llobregat (Barcelona) amb la creació de dues pistes específiques i integrat programes d’iniciació, formació i capacitació tècnica.
En paraules del mateix Emilio Sánchez Vicario, fundador de l’Acadèmia i extenista professional, “el pickleball és un bon exemple de com evolucionen els esports de raqueta perquè és accessible, fomenta la convivència i permet que perfilis molt distints comparteixin pista”. I, afegeix, que “quan una disciplina creix així, el repte està a acompanyar-la amb espais i estructures de qualitat perquè tingui recorregut”
Amb tot, aquest moviment no és aïllat. En ciutats com València i Saragossa, diferents centres i clubs esportius, com el Club Pickleball Zaragoza o el Pickeball València Sport Center, estan incorporant pistes i programes específics per a atendre una demanda creixent, especialment entre segments familiars i adults que busquen una pràctica menys exigent físicament que el tennis tradicional, sense renunciar al component tècnic i social del joc.
Per tot això, en un moment en el qual l’esport social continua guanyant pes en els hàbits d’oci, el pickleball es perfila com el pròxim vector de creixement dins de la raqueta. I per a clubs i acadèmies, la clau no està només a “sumar-ho” a l’oferta, sinó a integrar-ho amb mètode, qualitat i visió de llarg termini.