Els 12 gegants de la infraestructura ferroviària global, segons el rànquing Forbes

El sector de la infraestructura ferroviària viu una etapa d’expansió sense precedents. La creixent demanda de transport sostenible, la reconversió de cadenes logístiques i l’ampliació de xarxes d’alta velocitat impulsen inversions globals que superen els 300 000 milions d’euros anuals. En aquest context, algunes empreses han consolidat el seu lideratge mundial gràcies a la seva escala, experiència tècnica, capacitat d’execució simultània i presència internacional.
Aquests són els 12 principals constructors ferroviaris a nivell global, segons el rànquing publicat per Forbes, ordenats segons la seva rellevància estratègica i pes econòmic: la Xina Railway Group (*CREC), la Xina Railway Construction Corporation (CRCC), VINCI, Bouygues Construction, Webuild, ACS Group (Dragatges), Ferrovial, Acciona, Skanska, Strabag, Larsen & Toubro (L&T) i AZVI.
Aquestes empreses comparteixen una característica comuna: la seva capacitat per a executar projectes d’enorme complexitat tècnica i financera. Des de línies d’alta velocitat que travessen milers de quilòmetres fins a túnels ferroviaris en entorns geològics extrems o sistemes metropolitans subterranis en grans capitals, la seva activitat defineix la nova generació d’infraestructures ferroviàries.
Els dos grans conglomerats asiàtics, la Xina Railway Group i la Xina Railway Construction Corporation, encapçalen el llistat gràcies a la seva escala industrial i a la seva capacitat per a desenvolupar múltiples megaprojectes de manera simultània. El seu volum d’ingressos i la seva integració vertical els permeten abordar des de l’enginyeria fins al finançament i execució completa de les obres.
A Europa, grups com VINCI, Bouygues Construction, Webuild, Skanska i Strabag destaquen per la seva especialització en enginyeria avançada, gestió de riscos i desenvolupament de túnels i corredors d’alta velocitat. La seva experiència es concentra especialment en projectes tècnicament exigents i en entorns urbans densament poblats.
Per part seva, Larsen & Toubro representa el creixement del mercat asiàtic emergent, participant en ambiciosos programes de modernització i expansió ferroviària. Al costat d’aquests actors, empreses espanyoles com a ACS Group, Ferrovial, Acciona i AZVI completen el grup de líders internacionals amb una forta presència en projectes de gran escala en diferents continents.
El lideratge en infraestructura ferroviària ja no es mesura únicament per la construcció de quilòmetres de via. Avui és fonamental integrar enginyeria avançada, gestió d’interfícies, digitalització, manteniment predictiu i models de contracte basats en acompliment. Aquesta evolució reflecteix la transició del constructor tradicional cap a un enfocament més ampli de creació de valor al llarg de tot el cicle de vida de les infraestructures.