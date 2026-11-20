El Dia Mundial de la Infància, que se celebra cada 20 de novembre, posa en valor la importància dels vincles familiars durant la infància. Entre aquests, la relació entre germans ocupa un lloc especial, ja que compartir experiències i aprenentatges pot contribuir al desenvolupament emocional i social. Tanmateix, darrere del desig de moltes famílies de tenir un segon fill hi ha, de vegades, la infertilitat secundària, una realitat de la qual encara es parla poc.
Haver tingut un primer fill sense dificultats pot fer pensar que aconseguir un segon embaràs serà igual de senzill, però no sempre és així. La infertilitat secundària apareix quan, després d’haver aconseguit almenys una gestació prèvia, hi ha dificultats per aconseguir un nou embaràs, una situació que pot generar frustració i incertesa entre les persones que volen ampliar la família.
A Espanya, al voltant de 350.000 dones pateixen infertilitat, segons les dades del Baròmetre de la Fertilitat d’IVI Institute. Una xifra que posa de manifest la importància de donar visibilitat a les diferents formes en què es pot manifestar, fins i tot entre les dones que ja han viscut la maternitat.
Una de les principals causes de la infertilitat secundària és l’edat materna. El retard de la maternitat fa que moltes dones es plantegin tenir un segon fill quan la seva capacitat reproductiva ha disminuït respecte al primer embaràs. A partir dels 35 anys, la quantitat i la qualitat dels òvuls es redueixen de manera més acusada i augmenta el risc d’alteracions cromosòmiques en els embrions.
Tanmateix, l’edat no és l’únic factor. També hi poden intervenir problemes hormonals, endometriosi, alteracions uterines i altres patologies reproductives. Així mateix, el factor masculí pot tenir un paper important, especialment quan es produeixen canvis en la qualitat seminal o apareixen noves malalties.
Més enllà de les causes mèdiques, aquesta situació pot tenir un impacte emocional important. Les dificultats per aconseguir un segon embaràs poden resultar especialment inesperades i, de vegades, l’entorn resta importància al problema perquè la família ja té un fill, sense tenir en compte el patiment que pot generar no poder completar el projecte familiar desitjat.
La reproducció assistida forma part de les alternatives que cada vegada més dones es plantegen per ser mares. Segons el Baròmetre d’IVI Institute, l’11% de les dones embarassades actualment ha aconseguit la gestació mitjançant alguna tècnica de reproducció assistida, mentre que el 17% de les que planegen un embaràs en el futur considera probable que necessiti recórrer a aquests tractaments.
En el cas de la infertilitat secundària, hi ha diferents alternatives, com la fecundació in vitro (FIV) o la donació d’òvuls, la indicació de les quals depèn de les circumstàncies mèdiques de cada pacient.
Els especialistes recomanen consultar un professional quan no s’aconsegueix un embaràs després de 12 mesos de relacions sexuals regulars sense protecció, un termini que es redueix a sis mesos en les dones més grans de 35 anys. L’avaluació reproductiva permet identificar possibles causes i valorar els tractaments disponibles, a més d’oferir acompanyament emocional durant el procés.
En aquest Dia Mundial de la Infància, donar visibilitat a la infertilitat secundària també significa reconèixer les dificultats de les persones que volen ampliar la seva família. Perquè, tot i que cada família és diferent i els vincles afectius van molt més enllà dels llaços de sang, per a moltes persones tenir un altre fill representa un projecte que no sempre és fàcil d’assolir.