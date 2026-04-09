AP institute | Universitat Nebrija i AeroS han celebrat a Barcelona l’acte institucional ‘Estratègia i Innovació de la Indústria de Defensa’, amb una ponència principal a càrrec del tinent general Miguel Ivorra, director general d’Estratègia i Innovació de la Indústria de Defensa (Digeid), en una trobada que ha congregat a referents institucionals, industrials i tecnològics del sector. L’acte va comptar amb l’assistència de Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, reforçant així el suport institucional a una cita centrada en un dels sectors estratègics amb major projecció en l’actual escenari europeu. L’esdeveniment, celebrat en la seu de ACCIÓ, va comptar també amb la participació de Jaume Baró, Secretari d’Empresa i Competitivitat; Santiago Ballesté, President de AeroS; Raül Blanco, Director del Programa d’Accés i Oportunitats en el Sector de la Defensa d’AP institute; i Esteban González, Director d’AP institute.
Durant la seva intervenció, el tinent general Ivorra va subratllar que la indústria de la defensa es troba en un moment estratègic històric, marcat per la incertesa geopolítica, la transformació de l’ordre internacional i l’aparició de nous dominis i amenaces. En aquest context, va destacar que el sector representa no sols un element clau per a la seguretat, sinó també un motor de desenvolupament econòmic, innovació i ocupació qualificada.
Un dels eixos centrals de la trobada va ser la reflexió sobre l’autonomia estratègica i la sobirania tecnològica, elements clau per al posicionament d’Espanya i Europa en el nou context global. En aquest sentit, Ivorra va explicar el paper de la DIGEID com a organisme encarregat d’orientar i fer costat a les empreses en la seva transició cap a l’àmbit de la defensa, facilitant la seva integració com a socis estratègics dins del sector.
La trobada, coorganitzat per AP institute i AeroS s’emmarca en el Programa Executiu “Accés i Oportunitats en el Sector de la Defensa” impulsat per AP institute, i es va consolidar com un dels principals espais de networking del programa. La cita va reunir, en un entorn pròxim i d’alt nivell, a representants del Ministeri de Defensa, companyies líders, així com experts de l’àmbit públic i privat i participants del programa.
Durant el col·loqui posterior, es van abordar qüestions clau com el paper de les tecnologies emergents en la superioritat estratègica, la integració de pimes i startups en l’ecosistema de defensa, el desenvolupament de tecnologies duals i els mecanismes de finançament tant a nivell nacional com europeu.
L’acte va concloure amb un còctel de networking que va permetre reforçar les connexions entre els assistents i generar noves oportunitats de col·laboració en un sector que es perfila com un dels grans eixos estratègics de creixement en els pròxims anys.
De manera excepcional, la trobada es va obrir també a assistents externs, consolidant-se com una oportunitat per a acostar-se a l’ecosistema de la defensa i als seus principals actors des d’una perspectiva estratègica, industrial i d’assumptes públics.