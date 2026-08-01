El tatuador murcià Joaquín Ganga ha tornat a situar-se al focus internacional després de ser l’autor del tatuatge amb què el futbolista Marc Cucurella ha immortalitzat la seva promesa de tatuar-se el rostre del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, després que Espanya conquerís el Mundial del 2026. Un treball que converteix el defensa en l’últim gran nom d’una exclusiva llista de clients que inclou Carlos Alcaraz, LeBron James, Drake i Vinicius, entre altres figures de l’esport, la música i l’entreteniment internacional.
L’artista, natural d’El Palmar (Múrcia) i establert entre Espanya i Los Angeles, està considerat un dels tatuadors de més prestigi del món gràcies al seu estil hiperrealista. Diverses publicacions especialitzades destaquen que pot arribar a cobrar fins a 100.000 dòlars per una jornada de treball i que el seu estudi californià rep habitualment celebritats internacionals.
Entre els esportistes que han confiat en Joaquín Ganga hi ha el tennista Carlos Alcaraz, que ha convertit en tradició tatuar-se un record de cada Grand Slam conquerit; LeBron James, Vinicius Júnior, Ilia Topuria, Kevin Durant, Lonzo Ball, Ryan García, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Bronny James, Mariano Díaz i, ara, també Marc Cucurella.
La seva cartera de clients també reuneix artistes internacionals com Drake, Post Malone, Anuel AA, Nicky Jam, Arcángel, Tyga, Chris Brown, Jason Derulo, Lil Uzi Vert, Lil Durk i Travis Barker, a més de personalitats del món de l’entreteniment com Heidi Klum, Georgina Rodríguez, l’streamer Kai Cenat, el creador de contingut WillyRex i l’influenciador Ceciarmy, que va documentar el tatuatge de Cucurella.
La projecció internacional de Ganga no només s’explica pels seus clients. El 2019 va assolir notorietat en realitzar un gegantí retrat hiperrealista de Salvador Dalí sobre pell sintètica, considerat un dels projectes de tatuatge més grans desenvolupats fins ara, fet que va consolidar la seva reputació com un dels grans referents mundials de l’hiperrealisme aplicat al tatuatge.
Amb la incorporació de Cucurella a la seva llista de clients, Joaquín Ganga protagonitza un dels tatuatges més mediàtics de l’any i reforça una trajectòria que l’ha convertit en un dels artistes espanyols amb més reconeixement internacional dins d’aquesta disciplina.