El Jutjat d’Instrucció número 1 de Terol ha decidit ajornar la celebració de la vista sobre la possible paralització del Clúster del Maestrazgo, en considerar que no existeix urgència immediata per a adoptar mesures cautelars que afectin el desenvolupament del projecte.
En una providència datada el 24 d’abril, el magistrat entén que “no és procedent” fixar en aquest moment la vista sol·licitada, en existir encara recursos i incidents pendents que podrien afectar la instrucció del procediment. Per això, considera més raonable esperar que es resolguin aquestes qüestions per a garantir la seguretat jurídica de totes les parts abans de prendre qualsevol decisió.
El jutge subratlla a més que no concorren circumstàncies d’urgència que justifiquin una intervenció immediata. En aquest sentit, destaca que ni la Fiscalia ni les acusacions han sol·licitat mesures cautelarísimas, la qual cosa reforça la idea que no és necessari adoptar decisions sense escoltar prèviament a totes les parts implicades.
Així mateix, la providència incideix en què l’àmplia cobertura mediàtica del cas evidencia que tampoc concorre la necessitat urgent i immediata de protegir possibles tercers de bona fe que poguessin veure’s afectats pel que pogués procedir, en el seu moment, sobre les instal·lacions afectades per la instrucció.
Aquesta decisió suposa, en la pràctica, que la petició de paralització del projecte queda en suspens fins que s’aclareixi l’escenari processal, evitant així decisions precipitades i afavorint una anàlisi més completa del cas.
El Clúster del Maestrazgo, que compta amb totes les autoritzacions administratives, inclosa l’Autorització de Construcció, contempla la instal·lació de 122 aerogeneradors amb una potència de 744 megavats. El projecte es troba a l’espera que el Miteco acabi de resoldre els recursos presentats contra l’Autorització de Construcció, si bé ja va resoldre tots els recursos d’alçada presentats contra les autoritzacions administratives prèvies concedides als 20 parcs eòlics projectats en el Maestrazgo.