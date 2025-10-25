El Grup Espanyol de Recerca en Neurooncologia celebra el XVII Simposi Geino

El XVII Simposi Geino se celebrarà els pròxims 28 i 29 d’octubre en l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid (Icomem). Aquest esdeveniment reunirà especialistes de primer nivell en el camp de la neurooncologia per a abordar els avanços més rellevants en el diagnòstic i tractament de tumors cerebrals, amb un enfocament especial en els glioblastomes, olidendrogioma i metàstasis cerebrals.
El simposi comptarà amb una sèrie de taules rodones que oferiran als assistents l’oportunitat d’aprofundir en els temes més actuals, amb la participació de reconeguts experts nacionals i internacionals. Entre els temes destacats que es tractaran, s’inclouen noves estratègies terapèutiques i tècniques quirúrgiques innovadores.
La inauguració del congrés serà a càrrec de la presidenta de Geino, la doctora María Ángeles Vaz, qui donarà la benvinguda als assistents i presentarà les línies generals de l’esdeveniment.
El simposi comptarà amb la participació d’especialistes, societats científiques, representants institucionals i associacions de pacients que intervindran en les seves diferents taules. Així, en la primera jornada, la taula titulada ‘Com podem avançar de manera conjunta en tumors cerebrals?’ abordarà els objectius a traçar i els assoliments aconseguits de la mà del president de SEOM, el doctor César Rodríguez; la directora científica de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), la doctora Marta Puyol; la portaveu del Grup Popular en la Comissió de Sanitat de l’Assemblea de Madrid, Marta Lambán; i el coordinador del Comitè Científic de Astuce Spain, Manuel Meléndez, entre altres.
Així mateix, el congrés abordarà els avanços en el tractament del glioblastoma –com els Tumor Treating Fields (TTFields), recentment incorporats a cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut- i les noves teràpies dirigides, el diagnòstic precoç de tumors cerebrals, i l’impacte de les teràpies combinades. També es posarà el focus en les necessitats dels pacients de tumors cerebrals i s’abordaran les claus per a facilitar els consorcis i xarxes internacionals per a fomentar la recerca en tumors infreqüents.
Un dels moments més esperats serà la intervenció del doctor Roger Stupp, un dels oncòlegs més influents en el tractament del glioblastoma, reconegut per haver desenvolupat el ‘Stupp Protocol’, l’estàndard de tractament actual a Espanya per a pacients de glioblastoma.
Durant la seva intervenció, el doctor Stupp abordarà els avanços en el tractament del glioblastoma, amb especial èmfasi en els nous enfocaments terapèutics, com les teràpies dirigides i la utilització de TTFields, teràpia basada en l’ús de camps elèctrics capaços d’interferir en la divisió de les cèl·lules tumorals i que, combinada amb la quimioteràpia, ha demostrat prolongar de manera significativa la supervivència en glioblastoma. També parlarà sobre recomanacions de tractament en metàstasis cerebrals.