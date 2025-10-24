El Fòrum Saudita de Mitjans de comunicació ha signat un Memoràndum d’Entesa amb la Federació Internacional d’Editors de Mitjans (FIPP), una de les organitzacions internacionals més prestigioses dedicades al desenvolupament del sector dels mitjans i la publicació.
L’acord es va subscriure en el marc del Congrés Mundial de Mitjans (FIPP World Mitjana Congress), un de les trobades globals més destacades en l’àmbit de la comunicació i els mitjans digitals, que va reunir a Madrid a editors i líders de mitjans de tot el món per a debatre sobre els reptes i oportunitats del sector.
El Fòrum Saudita de Mitjans de comunicació va estar representat pel seu secretari general, Mansur Al-Enzi, i el responsable de l’àrea de continguts, Wael Al-Maliki, en nom de Mohammed bin Fahd Al-Harthi, president del Fòrum i director executiu de l’Autoritat de Ràdio i Televisió saudita. Per part de la FIPP, la signatura va estar a càrrec del director executiu, Alastair Lewis, un dels ponents principals convidats al Fòrum Saudita de Mitjans de comunicació 2026, que se celebrarà en Riad del 2 al 4 de febrer del pròxim any.
Aquest memoràndum s’emmarca en l’estratègia del Fòrum Saudita de Mitjans de comunicació, orientada a establir aliances internacionals d’alt nivell que contribueixin al desenvolupament del panorama mediàtic nacional i a l’intercanvi de coneixements i experiències amb les principals institucions globals de la indústria.
L’acord té com a objectiu impulsar la cooperació en els àmbits de la transformació digital, les tecnologies emergents, la recerca i el desenvolupament mediàtic, a més de posar en marxa iniciatives conjuntes de formació i capacitació, amb la finalitat d’enfortir l’ecosistema mediàtic saudita i millorar la seva competitivitat en l’àmbit regional i internacional.
La signatura d’aquest memoràndum representa un avanç significatiu en el camí del Fòrum cap a l’ampliació de la seva projecció internacional, mitjançant la creació de ponts de comunicació i associacions institucionals amb organitzacions mediàtiques de prestigi mundial. Amb això, es contribueix a consolidar el paper de l’Aràbia Saudita com a plataforma per al diàleg mediàtic internacional i com a actor clau en la configuració del futur de la indústria mediàtica a escala global.
La col·laboració amb FIPP, entitat amb dècades d’experiència que agrupa més de 700 organitzacions, entre elles unes 60 associacions de mitjans internacionals, reflecteix la creixent confiança en el paper del Fòrum Saudita de Mitjans de comunicació com a catalitzador del dinamisme mediàtic tant a escala nacional com global. Així mateix, reafirma la seva posició com a pont entre les experiències internacionals i l’ambiciosa visió nacional de l’Aràbia Saudita per al desenvolupament del sector.
A través de les seves aliances internacionals, el Fòrum Saudita de Mitjans de comunicació continua afermant la seva posició com una plataforma saudita de referència, que encarna la visió del país de construir un sistema mediàtic professional i influent, compromès amb enfortir la comunicació global, desenvolupar les capacitats humanes i anticipar el futur dels mitjans moderns basats en la innovació, la tecnologia i el coneixement.