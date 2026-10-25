L’assessor del Departament d’Estat dels Estats Units Dan Kennedy ha visitat les instal·lacions de Petrozamora, en l’estat veneçolà de Zulia, acompanyat per l’empresari Alejandro Betancourt, de North American Blue Energy Partners (NABEP), segons informacions publicades per mitjans veneçolans.
La visita, descrita per Standard Digital News com una inspecció oficial, es va desenvolupar en la Costa Oriental del Llac de Maracaibo. Durant el recorregut es van avaluar l’estat operatiu de les instal·lacions, la seva capacitat de producció i la infraestructura tècnica associada a l’activitat petroliera.
La presència de Kennedy i Betancourt va ser recollida també per AlbertoNews, que van situar la jornada el divendres 23 d’octubre. Les imatges del recorregut mostren als participants acompanyats per personal de les instal·lacions. Segons Standard Digital News, la jornada s’emmarca en el seguiment dels acords energètics entre els Estats Units i Veneçuela.
L’expansió de NABEP, dirigida per Alejandro Betancourt, reflecteix la seva capacitat per a recuperar camps petrolífers i elevar la producció en el complex context veneçolà. Segons la informació de Bloomberg d’aquesta setmana, recollida per altres mitjans, la companyia ha reinvertit aproximadament 1.000 milions de dòlars dels seus ingressos durant els últims dos anys i, d’acord amb una font coneixedora de les seves operacions, ha multiplicat per deu la seva producció en aquest període. Amb una producció de 223.509 barrils equivalents diaris i la incorporació d’un sisè trepant, NABEP continua ampliant la seva capacitat operativa i reforçant els mitjans tècnics per a augmentar el rendiment dels seus jaciments.