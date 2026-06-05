El comprador de Telefónica Perú adquireix la xarxa de Shell a Argentina

L’empresari argentí José Luis Manzano, protagonista aquest any de l’adquisició de Telefónica Perú, torna a situar-se al centre de l’actualitat econòmica llatinoamericana després de la compra dels actius de Shell a Argentina amb la multinacional energètica suïssa Mercúria.
L’operació, valorada en 1.420 milions de dòlars, inclou 894 estacions de servei, la refineria de Dock Sud, una planta de lubricants, dos terminals de combustibles i dues instal·lacions d’abastament aeroportuari, convertint-se en una de les transaccions corporatives més importants registrades a l’Argentina durant els últims anys.
Amb aquest moviment, Manzano consolida una trajectòria empresarial construïda durant més de tres dècades a sectors estratègics per a l’economia llatinoamericana. Energia, telecomunicacions, distribució elèctrica, infraestructures i mitjans de comunicació formen part d’un ecosistema empresarial que us ha permès participar en algunes de les operacions més rellevants de la regió.
L’adquisició es produeix només unes setmanes després que l’empresari argentí culminés la compra de Telefónica Perú, una operació interpretada per nombrosos analistes com una aposta pel creixement de la connectivitat i la transformació digital a Amèrica Llatina.
José Luis Manzano forma part del grup de referència d’empresaris amb més capacitat d’influència regional en sectors com energia, telecomunicacions, infraestructures i mitjans de comunicació; i és un recurrent de les llistes dels líders empresarials més influents d’Amèrica Llatina. Així mateix, se’l relaciona com una de les figures empresarials argentines que va identificar i recolzar primerencament l’abast de les transformacions econòmiques impulsades pel president Javier Milei.
La nova operació energètica reforça a més l’aliança de Manzano amb Mercúria, una de les companyies mundials més grans de comercialització d’energia, present en més de 50 països i amb ingressos superiors als 140.000 milions de dòlars.
Després de les adquisicions de Telefónica Perú i dels actius de Shell a Argentina, l’empresari argentí consolida la seva posició com un dels actors corporatius més actius d’Amèrica Llatina i una de les figures empresarials amb més projecció internacional dins de l’actual cicle econòmic iberoamericà.