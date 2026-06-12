DomusVi presenta al Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), celebrat a Las Palmas de Gran Canària, el seu model Humaniza, una fulla de ruta estratègica per avançar cap a uns models d’atenció basats en l’autonomia, l’escolta i la presa de decisions compartida. L’objectiu és mostrar com cocrear les cures en el dia a dia.
Segons les Projeccions de Població 2024-2074 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la població de 65 anys o més representa actualment el 20,4% del total a Espanya i podria arribar al 30,5% cap a l’any 2055. Aquesta evolució situa l’envelliment com un dels grans reptes socials, sanitaris i organitzatius de les pròximes dècades.
En aquest context, i sota el lema del congrés, ‘Cap a una longevitat activa: ciència, cures i comunitat’, experts del sector sociosanitari defensen la necessitat d’avançar cap a models d’atenció que no es limitin a cobrir necessitats físiques o clíniques, sinó que acompanyin projectes de vida.
Amb aquesta premissa, DomusVi presenta el seu model Humaniza a través de la sessió formativa ‘Gerontoactualitat. Humanització de les cures’. La sessió aborda com traslladar la humanització del discurs a la pràctica diària dels centres i serveis, així com la importància de construir les cures des de l’escolta, la participació i la presa de decisions compartida amb la persona i el seu entorn.
Humaniza ja ha format més de 2.000 professionals de centres residencials, centres de dia i serveis d’atenció domiciliària, mitjançant més de 150 sessions formatives presencials teoricopràctiques.
A més, fins ara s’han dut a terme més de 500 dinàmiques de grup amb la participació de més de 500 professionals —entre directors, especialistes tècnics i auxiliars— en les quals s’avalua la feina quotidiana i es comparteixen aprenentatges, experiències i bones pràctiques.
“Durant anys hem avançat molt en qualitat, processos, prevenció de riscos i seguretat. Hem cuidat aspectes com la higiene, l’alimentació, la medicació o el descans. Però sabem que això no és suficient. Viure no és només sobreviure. Humanitzar les cures significa reconèixer que cada persona té una història, unes decisions, uns desitjos i una manera pròpia de viure”, ha assenyalat Rocío Alonso Vallín, directora d’Humanització de DomusVi.
La companyia defensa que l’objectiu de les cures ha de ser acompanyar vides amb sentit, allà on cada persona tingui la seva llar, ja sigui al seu domicili o en un centre residencial. A diferència d’altres enfocaments centrats exclusivament en l’atenció directa, Humaniza està concebut com una estratègia que integra cultura, tècnica i governança.
“No es tracta només d’implantar nous processos, sinó de crear les condicions perquè les cures humanitzades siguin possibles a tots els nivells de l’organització: en la relació amb les persones grans, en el treball amb les famílies, en el lideratge dels equips i en la presa de decisions”, destaca la companyia.
Un dels eixos principals del programa és la cocreació del Pla de Suports, una eina que permet estructurar l’escolta i transformar-la en decisions concretes sobre la vida diària, les cures, les activitats, les rutines i l’entorn de cada persona.
“Decidir conjuntament significa reconèixer cada persona com a protagonista de la seva pròpia vida. El Pla de Suports permet convertir l’escolta en decisions compartides i aplicables al dia a dia, des de com vol organitzar les seves rutines fins a quins suports necessita per mantenir la seva autonomia”, explica Olga Sánchez Boix, responsable d’Humanització de DomusVi.
La companyia subratlla que aquest canvi no es pot produir únicament en l’atenció directa. La humanització també ha de començar dins de l’organització i exigeix una altra manera de liderar, gestionar i treballar, generant entorns que també tinguin cura dels professionals.
Finalment, DomusVi assenyala que la seva participació en aquest fòrum científic i professional respon a la necessitat d’obrir una reflexió més àmplia sobre el futur de les cures. Els desafiaments associats a la longevitat, conclou, requereixen una resposta construïda en xarxa, amb la col·laboració d’administracions, organitzacions del sector, professionals, experts, persones grans, famílies i el conjunt de la societat.