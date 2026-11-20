Alberto Núñez Feijóo va guanyar el debat de dijous 19 de novembre amb Pedro Sánchez, de cara a les eleccions generals del 29-N, segons conclou l’anàlisi que l’equip de RepIndex.ai ha fet íntegrament amb agents d’intel·ligència artificial. L’Índex de Debat atorga al líder del PP 62 punts sobre 100 i al president del Govern, 55. Dels 33 criteris puntuats, Feijóo en guanya 14, Sánchez 12 i n’hi ha 7 d’empats.
«Cada vegada més votants s’informen sobre candidats, partits i programes preguntant als models d’intel·ligència artificial, i els fan servir per contrastar el que senten. El que passa en un debat es reflecteix immediatament en la manera com aquestes IA interpreten cada candidat i en les respostes que donen a milions d’usuaris. La IA tindrà un paper decisiu en aquestes eleccions i en les següents, i els equips de campanya necessiten eines com RepIndex.ai per mesurar i gestionar la seva reputació algorítmica», explica Carlota Turcci, directora d’operacions (COO) de RepIndex.ai.
Com es trasllada un debat a la IA
L’anàlisi parteix de la transcripció completa dels 90 minuts de debat. Les pauses publicitàries i la tertúlia prèvia no es puntuen. Cada idea, retret o dada porta associat el minut i la frase literal, de manera que qualsevol persona ho pot comprovar. La premsa només va servir per contrastar la informació. El que van publicar els mitjans i no apareix a la transcripció es va descartar: 4 afirmacions i 5 idees.
La bateria es va dissenyar abans del debat i té tres capes: set agents de bloc, un per a cadascun dels trams —obertura, habitatge, economia i fiscalitat, política social, corrupció, migració i minut d’or—; onze agents de criteri, que apliquen un únic criteri a tot el debat perquè el llistó sigui el mateix per als dos candidats. Un compta les idees i els altres en puntuen la qualitat i la projecció. Dos verificadors treballen per separat i a cegues; la resta s’ocupa dels retrets, el to, les errades i les relliscades, l’estratègia electoral, la comunicació i el minut a minut. Finalment, hi ha un àrbitre de neutralitat, que resol les discrepàncies entre agents i revisa cada afirmació marcada com a «falsa» o «enganyosa».
IDEES
Les idees i les propostes representen el 45% de l’índex. A continuació hi ha el combat dialèctic (15%), l’estratègia electoral (13%), la comunicació i el to (12%), la veritat i el rigor (10%) i els errors (5%). Els pesos es van fixar abans del debat.
Feijóo va exposar 81 idees, de les quals 43 eren propostes (el 53%), i va esmentar 9 de les 12 mesures estrella del seu programa: el milió d’habitatges, l’IVA de l’habitatge al 4%, el desallotjament d’ocupes en 48 hores, l’IRPF zero per als joves durant el primer any i els visats per punts, entre d’altres. Sánchez va exposar 74 idees, però només 14 eren propostes (el 19%). D’altres 34 es van dedicar a defensar la seva gestió. Del seu programa va esmentar 4 de les 12 mesures, com ara el salari mínim per llei al 60% del salari mitjà o gravar els habitatges buits dels grans tenidors. No van aparèixer les 100.000 habitatges públics, la jornada de 37,5 hores ni l’agència anticorrupció.
Els agents també assenyalen els límits de Feijóo. Només el 26% de les seves propostes incloïa una xifra o un termini, davant del 36% de les de Sánchez. La qualitat mitjana de les seves idees va ser de 3,6 sobre 10, per sota del 3,9 de Sánchez, perquè a la majoria els faltava el cost o el finançament.
Feijóo es va imposar en cinc dels set blocs: habitatge, economia, política social, corrupció i migració. Sánchez va guanyar l’obertura i el minut d’or. Per famílies de criteris, Feijóo domina el combat dialèctic (68 a 52), les idees (61 a 53) i els errors (63 a 37). Sánchez guanya en comunicació i to (67 a 60) i en veritat i rigor (63 a 59). Feijóo va llançar 65 retrets i Sánchez, 41. Els cinc moments de més impacte de la nit, segons els agents, van ser rèpliques de Feijóo.
Sánchez va rebre moltes més preguntes que el seu rival i en va deixar 23 de 43 sense respondre (el 53%), a més de respondre’n 13 només parcialment. Feijóo en va deixar 3 de 16 sense resposta (el 19%).
IA
RepIndex.ai publica fins a quin punt els seus propis agents discrepen en l’avaluació de cada candidat. Els dos avaluadors d’idees van coincidir amb un marge d’un punt o menys en el 85% de les notes de Sánchez i en el 91% de les de Feijóo. Les seves desviacions són de dècimes i tenen el mateix signe per a tots dos. Els dos verificadors van emetre exactament el mateix veredicte en el 60% de les afirmacions de Sánchez i en el 58% de les de Feijóo. L’àrbitre va resoldre les discrepàncies amb proves documentals, basant-se en fonts oficials com l’INE, el Banc d’Espanya, Eurostat o el BOE.
A diferència dels verificadors tradicionals, el sistema no tria què ha de comprovar: verifica totes les afirmacions factuals dels dos candidats. L’anàlisi també compara els seus veredictes amb els de set mitjans i verificadors que van publicar comprovacions aquella nit, i detalla com va repartir cadascun l’atenció entre els candidats. L’anàlisi completa, amb la transcripció enllaçada i el raonament de cada puntuació, està disponible a «debate.warrooms.info».