Crep Nova, marca de restauració fundada a Barcelona el 1982, preveu tancar aquest any amb una facturació de 16 milions d’euros, una xifra que consolida una tendència de creixement mitjà anual del 10 % des del 2020. A més, obrirà cinc nous establiments durant els pròxims dos anys, amb Barcelona, Madrid i les seves àrees metropolitanes com a mercats prioritaris.
En aquest context, la companyia situa la consolidació i l’ampliació de la seva presència territorial entre les seves prioritats estratègiques, amb l’objectiu d’expandir la seva xarxa d’establiments amb noves obertures en ciutats clau.
«Tenim un full de ruta a llarg termini, però no busquem créixer a qualsevol preu. La nostra prioritat és avançar amb pas ferm, apostant per ubicacions que coneixem bé i que reuneixen les condicions adequades per al nostre model de negoci», va explicar Arturo Longhi, director d’Operacions de Crep Nova.
CINC NOVES OBERTURES
Com a part d’aquesta estratègia, Crep Nova preveu incorporar cinc nous establiments durant els pròxims 24 mesos. El més imminent és un restaurant al districte barceloní de les Corts, que es convertirà en el catorzè de la cadena i el desè a la ciutat de Barcelona.
Els plans d’expansió se centraran principalment a Barcelona i Madrid —on va inaugurar el seu primer restaurant el 2025 amb el concepte NOVA by Crep Nova— i a les seves respectives àrees metropolitanes. Actualment, Crep Nova ja és present en localitats com Sant Cugat del Vallès i Esplugues de Llobregat (Barcelona).
«No es tracta únicament de trobar bones ubicacions, sinó d’identificar entorns on el nostre model es pugui consolidar. Apostem per zones que combinin activitat empresarial i residencial, que ens permetin connectar amb diferents públics i convertir-nos en una opció habitual per a les persones que viuen i treballen a la zona», va afegir Longhi.
CONSUM QUOTIDIÀ
Des que Ernesto Farrés va obrir el primer restaurant al passeig de la Bonanova fa més de quatre dècades, Crep Nova s’ha consolidat com una marca emblemàtica de la restauració barcelonina.
La seva proposta diferencial es basa en una carta àmplia i assequible, pensada per a diferents públics i moments del dia. Amb una cuina de servei continuat i una oferta personalitzable, Crep Nova s’adapta a diferents hàbits de consum, des dels àpats vinculats a la jornada laboral fins a les trobades familiars o informals, i manté la proximitat en el tracte com un dels trets distintius de la seva proposta.