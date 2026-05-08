Coix avança en Borsa aquest divendres, ajudada a pujar pel tancament de la seva primera emissió de bons en el mercat estatunidenc per un import de 2.000 milions de dòlars, operació amb la qual refinança la major part del finançament pont utilitzada per a l’adquisició d’Iberdrola Mèxic.
Les accions de la companyia presidida per Enrique Riquelme aconseguien els 14,50 euros per títol a mitja sessió del divendres, la qual cosa situava la seva capitalització borsària superant els 1.200 milions d’euros. Des de començaments d’abril, coincidint amb la recta final de l’operació d’Iberdrola Mèxic, les accions de Coix acumulen una revaloració d’al voltant del 50%.
El mercat recolza així el salt estratègic de Coix a Mèxic, després de l’adquisició dels actius d’Iberdrola, una operació de caràcter transformacional que posiciona al país com a eix del seu creixement i consolida la seva presència a Llatinoamèrica. En aquest context, la reeixida emissió de deute reforça la credibilitat del grup i la seva capacitat d’execució financera en una operació de gran escala.
La plataforma adquirida converteix a Coix en una de les majors utilities privades del país, amb generació d’escala rellevant, una cartera de projectes significativa i una base de més de 500 grans clients, la qual cosa li permet combinar producció i subministrament en un mercat amb fort creixement de la demanda i oferta limitada.
L’emissió, inicialment prevista per 1.500 milions de dòlars, va ser ampliada finalment fins als 2.000 milions davant el fort interès inversor. La demanda va arribar a superar cinc vegades la grandària inicial de l’operació i va comptar amb la participació de més de 200 inversors institucionals, principalment estatunidencs.
Amb aquesta operació, Coix refinança aproximadament dos terços del crèdit pont de 2.650 milions de dòlars utilitzat per a completar l’adquisició d’Iberdrola Mèxic, tancada el passat 24 d’abril. El terç restant ha quedat assegurat mitjançant un préstec a llarg termini amb venciment aproximat de cinc anys.