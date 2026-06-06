Cofares redueix un 30% la intensitat d’emissions per unitat venuda el 2025

La cooperativa Cofares ha reduït en un 30% la intensitat d’emissions per unitat venuda durant l’any 2025, i ha aconseguit desacoblar el creixement del negoci de l’impacte ambiental. Aquest avenç s’emmarca en la seva estratègia de sostenibilitat, que cerca consolidar un model més eficient, resilient i respectuós amb el medi ambient.
Aquest èxit evidencia que “la sostenibilitat és sinònim d’eficiència operativa”. Així ho va assenyalar Eduardo Pastor, president de Cofares, que va destacar que el concepte de logística farmacèutica sostenible “passa a ser més que un procés integrat a la nostra operativa diària per convertir-se en una palanca de transformació que combina precisió, innovació i responsabilitat amb la salut de la població i del planeta”.
Cofares realitza diàriament 2.455 rutes per abastir farmàcies comunitàries a tot Espanya. Gràcies a la seva aposta per l’energia 100% renovable, la cooperativa ha evitat l’emissió de més de 3.300 tones de CO2 i ha demostrat que les seves decisions estratègiques tenen un impacte positiu i tangible al medi ambient.
La cooperativa també ha reduït en un 25% les emissions associades al transport capil·lar cap a les farmàcies, optimitzant els quilòmetres recorreguts sense comprometre la qualitat del servei als prop de 12.000 socis. Aquests avenços reflecteixen el seu compromís amb la sostenibilitat i la millora contínua en les operacions logístiques.
Lideratge en sostenibilitat
El 2025, Cofares va obtenir la primera estrella del programa Lean & Green, un reconeixement que acredita la reducció en més del 20% de les seves emissions logístiques en temps rècord. A més, el seu operador logístic Farmavenix va ser guardonat amb el Premi Lean & Green 2025 pel seu Pla de Reducció d’Emissions de CO2, consolidant el lideratge del grup al sector.
La cooperativa també ha duplicat la capacitat d’autoconsum energètic durant l’any passat. Entre les mesures implementades, destaca l’ampliació de la xarxa fotovoltaica a nous magatzems, assolint un total de 13 instal·lacions operatives, i la producció de més del 3% de l’energia que consumeix a través de fonts renovables.
Cofares va superar el 2025 la barrera d’1 GWh de producció d’energia neta gràcies a les plantes fotovoltaiques, cosa que ha permès reduir significativament la seva dependència de la xarxa elèctrica convencional. Aquestes accions reforcen la seva aposta per un model energètic sostenible i alineat amb els objectius globals de reducció d‟emissions.
La companyia va subratllar que continuarà treballant per generar una empremta positiva al medi ambient, avançant en la seva estratègia de sostenibilitat i fomentant la integració d’energies renovables a les seves operacions.