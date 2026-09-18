El president de Canàries, Fernando Clavijo, va aprofitar el lliurament dels V Premis Atlántico Hoy a les Millors Iniciatives Empresarials, celebrat a l’Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife, per fixar la seva posició sobre el paper dels mitjans de comunicació.
La seva tesi és que la fiscalització del poder depèn que existeixin capçaleres fiables, i que aquesta necessitat creix a mesura que la tecnologia accelera la circulació de la informació. «El quart poder és fonamental», va afirmar el cap de l’Executiu autonòmic, que va demanar que no se’l «ignori» ni se’l «menystingui». Clavijo va situar aquesta defensa en un context de transformacions que avancen «a una velocitat vertiginosa», en què, al seu parer, és essencial «trobar mitjans d’informació seriosos, rigorosos, compromesos amb l’entorn».
El president va concretar la seva idea del periodisme en una exigència de mètode. Va animar a «continuar informant amb serietat, amb rigor, i a contrastar», de manera que qui ho vulgui pugui rebre informació «comprovada». La verificació apareix així com el tret que, en el seu discurs, separa un mitjà de qualsevol altre emissor de continguts.
Clavijo va afegir un segon criteri, l’arrelament. Va valorar que ‘Atlántico Hoy’ (que compta amb una edició a cada província de l’arxipèlag) hagi «entès a la perfecció» la realitat i la «idiosincràsia canària», amb atenció a la informació local i compromís amb la comunitat, i va definir el diari digital com «una garantia per a la nostra democràcia». ‘Atlántico Hoy’ està presidit per Eva Moll de Alba i el seu conseller delegat és el periodista català Xavier Salvador. La direcció és a càrrec de Martín Alonso, periodista que acaba de publicar l’obra compilatòria Quién es quién en Canarias.
El missatge sobre els mitjans va arribar al final d’una intervenció dedicada al teixit empresarial de les Illes. Davant les 37 candidatures presentades en sis categories, el president va qualificar de «símptoma de valentia» el fet de sotmetre’s a una avaluació externa i va defensar que a Canàries «es genera talent» i «s’investiga», amb un ecosistema que suma universitats, l’Institut d’Astrofísica de Canàries, administracions i organitzacions empresarials al pes del turisme. De les noves generacions va dir que «venen sense complexos» i que volen desenvolupar el seu projecte vital a l’Arxipèlag.