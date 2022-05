Cesur revalida el seu lideratge com a millor centre d’FP, segons el rànquing de la consultora empresarial Strategik, i per segon any consecutiu és el millor centre formatiu d’FP per la diversificació de la seva oferta formativa, l’aposta per la FP Dual, la seva elevada taxa d’ocupabilitat situada en el 83%, les seves innovadores i modernes instal·lacions i l’expansió dels seus centres en el territori nacional, entre altres factors.

Amb més de 20 anys d’experiència i més de 300.000 alumnes formats, Cesur ha obtingut la màxima qualificació amb una puntuació de 93,2 punts sobre 100 (1,2 punts més que l’any passat), amb una clara diferència sobre els seus competidors, que han obtingut una puntuació de 68,4 punts i 66,4 punts, per a la segona i tercera posició del rànquing.

El ‘FP Rànquing 2022’ té com a objectiu “identificar els millors centres on cursar una Formació Professional a Espanya i proporcionar amb això una guia que permeti a alumnes i pares reconèixer el centre que millor s’adapta a les seves necessitats en aquesta opció de formació, la popularitat de la qual creix dia a dia” afirmen des de la consultora Strategik

La consultora empresarial Strategik ha destacat l’elevada taxa d’ocupabilitat dels alumnes de Cesur, superior al 83%, on 3 de cada 4 alumnes s’incorporen al mercat laboral a l’any següent de llicenciar-se. En aquest sentit, el rànquing destaca també el “alt nivell de qualitat en l’ensenyament per part dels docents i una adequada planificació i organització dels continguts”.

A més, Cesur es posiciona com el centre “amb la major oferta formativa del territori espanyol” i posa èmfasi “en la proposta de formació dual que ho situa en una posició molt avantatjada enfront de la resta de centres per a afrontar els nous canvis cap a la dualització de la FP”.

Compta amb 29 centres a Espanya i des de Strategik destaquen també les “instal·lacions espaioses, cuidades i a l’avantguarda que afavoreixen a l’alumne el desenvolupament de les seves qualitats en un entorn idoni per a la seva formació” així com l’expansió i presència en el territori nacional.

A més, les conclusions del rànquing fan referència també a les cinc certificacions de qualitat que ostenta Cesur, així com el seu compromís amb la societat i la seva alineació amb els objectius ODS del marc europeu encaminats cap a la “sostenibilització” de l’Educació.

Nova llei

El nou marc normatiu, que va entrar en vigor el mes d’abril passat, pretén transformar l’FP perquè respongui a les demandes del mercat laboral i als interessos i expectatives de les persones al llarg de la seva vida.

La reforma, segons indica l’estudi, “permetrà respondre eficaçment a les demandes del mercat laboral, així com a les expectatives dels estudiants mitjançant una experiència formativa de primer nivell que li acompanyarà des de l’inici dels seus estudis fins a, fins i tot, després de la seva inserció laboral”. No obstant això, tal com indiquen les conclusions de l’estudi, “la digitalització, la dualització i la sostenibilitat, són els principals desafiaments que haurà d’afrontar el sector en els pròxims anys”.