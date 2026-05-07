Catawiki llança subhastes retransmeses en directe

Catawiki, la plataforma de subhastes en línia d’objectes especials, va anunciar el llançament de Catawiki Live, una nova funció que incorpora la retransmissió en directe a les subhastes en línia. Durant els últims 90 minuts de subhastes seleccionades, els venedors presenten els objectes en directe, responen a preguntes i interactuen directament amb els compradors mentre les licitacions es desenvolupen en temps real.
Segons va informar la companyia, Catawiki Live afegeix “una nova dimensió d’interacció” al model de subhasta actual de Catawiki, en el qual cada setmana s’ofereixen més de 100.000 objectes especials a milions de compradors i venedors de tota Europa. Els objectes se subhasten com de costum en les subhastes en línia de Catawiki, la qual cosa dona temps als col·leccionistes per a descobrir-los, seguir-los i licitar per ells abans que els últims 90 minuts es converteixin en una retransmissió en directe presentada pel propi venedor.
Així, els compradors poden veure l’objecte presentat en temps real, fer preguntes i obtenir més context abans de licitar, mentre que els venedors disposen d’una forma més atractiva de mostrar aquests objectes especials, donar vida a les seves històries i despertar l’interès en la fase més emocionant de la subhasta. Els qui no vegin la retransmissió en directe poden continuar licitant com de costum des de la pàgina de l’objecte. Igual que amb tots els objectes de Catawiki, les peces incloses en Catawiki Live són revisades i seleccionades per experts interns.
Amb aquest llançament, Catawiki se suma a l’auge del ‘live shopping’, un format de ràpid creixement que es preveu que superi el bilió de dòlars en 2026. La tendència està impulsada en gran manera per les generacions més joves, que busquen experiències que combinin entreteniment, autenticitat i interacció en temps real; de fet, el 15% de la Generació Z afirma veure programes de compres en directe una vegada a la setmana. La nova funció de Catawiki s’estrena amb les cartes Pokémon, un dels segments de col·leccionisme amb creixement més ràpid a Europa, valorat en uns 12.500 milions d’euros en 2025, i una de les cinc categories més populars de Catawiki, amb unes vendes globals en la plataforma que van augmentar un 70% interanual en 2025, impulsades principalment per una comunitat més jove: el 60% dels compradors i més del 50% dels venedors van néixer després de 1990.
Fins ara, Catawiki Live ha atret a centenars d’espectadors per retransmissió. En les subhastes que han utilitzat aquest format, un de cada quatre objectes venuts s’ha adjudicat a través de la pròpia retransmissió en directe, al mateix temps que s’ha registrat un major número de pujadores per objecte que la mitjana de la plataforma. Catawiki té previst ampliar el format en directe a altres categories, com a moda i joguines, al mateix temps que incorporarà noves funcions dissenyades perquè l’experiència sigui encara més interactiva i atractiva.
“Estem observant un canvi clar en la forma en què la gent vol comprar i col·leccionar. Cada vegada més, s’inclinen per experiències que resulten més immediates, més interactives i més centrades en la comunitat. Les subhastes de Catawiki ja són atractives per naturalesa: la gent segueix la licitació, decideix quant val per a ella un objecte i participa en l’emoció dels moments finals. Amb Catawiki Live, partim d’aquesta base per a afegir més interacció i un major sentit de comunitat. És una forma emocionant d’acostar a milions de persones de tota Europa als objectes que els apassionen, al mateix temps que responem a la creixent demanda de les generacions més joves d’experiències de compra més immersives i socials”, va explicar Genevieve Tearle, VP de col·leccionables en Catawiki.