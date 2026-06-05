Borja Ibáñez, director científic del CNIC i cardiòleg de la Jiménez Díaz, rep el premi Rei Jaume I

El doctor Borja Ibáñez, cardiòleg intervencionista de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, director científic del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carlos III (CNIC), i cap de grup al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Cardiovasculars (Cibercv), ha estat guardonat amb la Premi2 Pública.
Els guardons reconeixen l’excel·lència científica, investigadora, tecnològica i empresarial a Espanya. A l’edició de 2026, el jurat ha distingit set investigadors i emprenedors en les categories de Recerca Bàsica, Economia, Recerca Biomèdica, Recerca Clínica i Salut Pública, Protecció del Medi Ambient, Noves Tecnologies i Revelació Empresarial.
El jurat ha premiat el doctor Ibáñez per les seves contribucions a la millora de la cura clínica dels pacients amb malalties cardíaques mitjançant el desenvolupament d’assajos clínics seminals per al tractament de la cardiopatia isquèmica i la insuficiència cardíaca, l’educació i la investigació sobre tractament i prevenció de la malaltia cardiovascular.
Aquest reconeixement posa en valor una trajectòria centrada a traslladar el coneixement generat al laboratori a la pràctica clínica, amb l’objectiu de millorar la prevenció i el tractament de les malalties cardiovasculars. El seu treball combina investigació bàsica, innovació tecnològica i assaigs clínics orientats a respondre preguntes de gran rellevància per a la pràctica mèdica.
Entre les seves contribucions més recents destaca el lideratge de l’assaig Reboot, promogut pel CNIC, els resultats del qual han aportat nova evidència sobre l’ús de betabloquejants després d’un infart de miocardi en pacients amb funció cardíaca conservada. Aquest estudi, un dels assajos clínics independents més importants realitzats en cardiologia a Europa, ha qüestionat una pràctica mèdica establerta durant dècades i obre la porta a una medicina cardiovascular més personalitzada, basada en l’evidència i adaptada al perfil de risc de cada pacient.
Un altre dels projectes que lidera el doctor Ibáñez és el React, un estudi internacional que pretén modificar la prevenció cardiovascular mitjançant un abordatge de medicina de precisió basat en la detecció precoç de l’aterosclerosi, fins i tot en edats molt primerenques. React estudia 16.000 persones asimptomàtiques d’entre 18 i 69 anys a Espanya i Dinamarca mitjançant una avaluació clínica completa, analítica de sang, mesuraments antropomètrics, una ecografia vascular tridimensional de caròtides i artèries femorals, i un TAC de les artèries coronàries, i un examen entre les artèries coronàries, i un Aquest enfocament proporciona una visió integrada de l’inici i la progressió de la malaltia molt abans que apareguin símptomes clínics com a infart de miocardi, ictus, mort sobtada o demència.
A més, coordina el projecte europeu Resilience, finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea, que té per objectiu protegir el cor de pacients que han superat un càncer i reduir el risc d’insuficiència cardíaca associat a determinats tractaments oncològics. El projecte avalua una estratègia preventiva senzilla i no invasiva, basada a activar mecanismes naturals de protecció del cor davant del dany que pot produir la quimioteràpia. Resilience utilitza la ressonància magnètica cardíaca per detectar de forma precisa i primerenca possibles alteracions al cor.
“Aquestes línies de recerca reflecteixen el caràcter translacional del treball del doctor Ibáñez i l’aposta compartida de la Fundació Jiménez Díaz i del CNIC per una medicina cardiovascular més precisa, preventiva i personalitzada. Des de la revisió de tractaments establerts durant dècades, com l’ús de betabloquejants després de l’infart, fins a la protecció del cor de pacients oncològic pràctica clínica i millorar la vida dels pacients”, van explicar les dues institucions.
El Premi Rei Jaume I de Recerca Clínica i Salut Pública 2026 reconeix així l’aportació del doctor Borja Ibáñez a una investigació cardiovascular independent, innovadora i amb impacte directe als pacients i al sistema sanitari.