B. Braun, reconeguda com el fabricant amb millor reputació infermera a Espanya

L’empresa B. Braun ha estat distingida com el fabricant de productes sanitaris i medicaments de prescripció infermera amb millor reputació a Espanya per novè any consecutiu, segons els Premis Nacionals de Reputació Infermera 2025, organitzats pel Consell General d’Infermeria i Compro Salut.
El Monitor de Reputació Infermera avalua als principals fabricants del sector sanitari segons criteris com la qualitat, la innovació tecnològica, el servei al client i el compromís amb la millora contínua de la pràctica clínica. Per a l’elaboració d’aquesta classificació, Compro ha consultat a 2.261 professionals de la infermeria, 649 gestors infermers i 572 gerents i directius d’hospitals.
B. Braun impulsa iniciatives per a reivindicar el paper essencial de la infermeria en la cura dels pacients, fomentar la formació contínua i promoure una atenció humanitzada. En paraules de Christoph Müller, conseller delegat de B. Braun España: “La innovació cobra sentit quan facilita el treball dels qui estan en primera línia de la cura i contribueix a millorar l’atenció dels pacients. Aquest reconeixement és fruit del compromís de tot el nostre equip i ens motiva a continuar escoltant els professionals sanitaris i desenvolupant solucions que realment marquin la diferència en la seva labor diària”.
L’acte de lliurament dels guardons va tenir lloc aquest dimecres en la seu del Consell General d’Infermeria, reafirmant la importància de la col·laboració entre la indústria sanitària i els professionals d’infermeria per a enfortir la qualitat de la cura en tot el país.