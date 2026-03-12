Atlètic de Madrid i Netflix segellen una aliança estratègica que fusiona futbol i entreteniment

L’Atlètic de Madrid ha fet un nou pas en la seva estratègia d’innovació i entreteniment global en segellar una aliança estratègica amb Netflix amb la qual connectarà el futbol amb l’entreteniment audiovisual. Aquesta aliança forma part de la campanya de promoció de la pel·lícula que expandeix la narrativa de ‘Peaky Blinders’, estrenada en cinemes seleccionats el 6 de març i amb arribada a la plataforma el 20 de març. L’acció reforça l’aposta de l’Atlètic per explorar nous territoris de marca i per integrar experiències pròpies de la indústria audiovisual en la seva proposta de valor per als aficionats.
En el marc d’aquesta col·laboració, Riyadh Air Metropolità es transformarà en una recreació immersiva de l’univers de ‘Peaky Blinders: L’home immortal’ per a amplificar el llançament del llargmetratge. La iniciativa s’activarà el pròxim 14 de març durant la trobada de LALIGA enfront del Getafe, convertint l’estadi blanc-i-vermell en un escenari únic dins del panorama esportiu europeu.
Amb aquesta aliança, l’Atlètic de Madrid i la plataforma audiovisual busquen explorar noves maneres d’acostar el contingut audiovisual a l’entorn de l’esport i generar experiències diferencials per als aficionats. Un acord que s’emmarca dins de l’estratègia del Club d’ampliar l’impacte global de la seva marca i impulsar projectes que connectin esport, cultura i entreteniment. En els últims mesos, l’Atlètic de Madrid ha posat en marxa diverses iniciatives vinculades al Riyadh Air Metropolità, consolidant-ho com un espai capaç d’acollir experiències que van més enllà del futbol.
Segons va explicar el club, “els valors de l’Atlètic de Madrid, la passió de la nostra afició i les possibilitats tècniques del Riyadh Air Metropolità, un dels recintes esportius més moderns del món, han permès que l’empresa estatunidenca d’entreteniment via streaming desembarqui en el món del futbol a Espanya a través de la nostra entitat”.
Com a part de la col·laboració amb Netflix, comptarà amb la participació de diversos jugadors del primer equip, entre ells Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth i Lookman, han participat en el rodatge d’un curtmetratge ambientat en l’univers ‘Peaky Blinders’, el qual pot gaudir-se tant en els canals del club com en els de Netflix.
14 de març, dia clau
El partit enfront del Getafe serà el moment central de la col·laboració entre l’Atlètic de Madrid i Netflix per al llançament de ‘Peaky Blinders’. En les hores prèvies a la trobada, els aficionats podran gaudir de diferents activacions inspirades en l’univers de la saga en la Fan Zone del Riyadh Air Metropolità.
A més, l’estadi acollirà una ambientació inspirada al Birmingham dels anys 30 en les llotges 18 i 19 de l’anell VIP, amb espais tematitzats com una rèplica de la Taverna Garrison —lloc on es reuneix la família Shelby en la sèrie—, una barberia d’època i animació protagonitzada per actors caracteritzats que repartiran periòdics i boines entre els aficionats.
A això se sumarà un xou especial en les pantalles del Metropolità i en el seu sistema de megafonia, així com un desplegament de llums al voltant del videomarcador perimetral de l’estadi, conegut com el sky ribbon, que tindran lloc durant el descans. A més, està previst que els jugadors saltin al camp acompanyats per personatges inspirats en la banda fictícia dels Peaky Blinders. Amb aquesta iniciativa, l’Atlètic de Madrid reafirma el seu rol com a referent en la creació d’experiències d’alt impacte, consolidant un model innovador que combina futbol, espectacle i contingut cultural en un mateix ecosistema.
Innovació, esport i entreteniment
Aquesta col·laboració estratègica amb Netflix se suma a altres accions realitzades pel club en els últims mesos i que constaten els esforços del Club per desenvolupar nous formats que uneixin innovació, esport i entreteniment. Una de les iniciatives més recents en aquest sentit va ser la participació de Griezmann, Koke i Marcos Llorente al juliol en una activació de Disney+ en la qual es van transformar en xefs per un dia per a promocionar The Bear. A aquesta, se sumen també acords estratègics com el signat en 2025 amb Xarxa Bull fins a 2027 per a reforçar la seva presència en partits i grans esdeveniments, així com l’aliança prèvia amb AlphaTauri per a vestir els equips del club.
L’Atlètic també ha incrementat la seva presència en produccions audiovisuals, com demostra la seva participació en la sèrie ‘O11ZE: New Generation’, la quarta temporada del qual tornarà a comptar amb el club. Paral·lelament, l’estadi s’ha consolidat com un escenari polivalent i tecnològicament avançat. Enguany acollirà deu concerts de Bad Bunny, les entrades dels quals es van esgotar en pocs dies, i ha albergat presentacions de jugadors amb espectacles de llum i música.