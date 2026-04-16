AP institute llança la segona edició del Programa Directiu en Procés Normatiu, Bona Regulació i Incidència Reguladora

AP institute i Universitat Nebrija llança la segona edició del Programa Executiu en Procés Normatiu, Bona Regulació i Incidència Reguladora, una formació intensiva dirigida a professionals que necessiten comprendre, anticipar i influir en la presa de decisions públiques en un entorn marcat per la creixent complexitat normativa.
En un context de hiperregulació i transformació del marc europeu, la capacitat d’incidir en la regulació s’ha consolidat com una competència estratègica per a empreses, consultores i institucions. El programa, que se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juny a Madrid, aborda de manera pràctica el cicle normatiu a Espanya i la Unió Europea, així com les eines clau d’incidència reguladora.
“Faltava, sota el meu punt de vista a Espanya, una oferta com la que ofereix AP institute que dona un enfocament de professionalització als assumptes públics que em sembla molt rellevant”, va assenyalar Elena Córdoba, directora de Relacions Institucionals d’Unió Professional, posant en valor el paper d’aquesta mena de formació en la consolidació del sector.
El programa ofereix una visió integral del procés d’elaboració normativa, des de la identificació d’actors clau fins al disseny d’estratègies d’incidència, passant per eines com la Memòria d’Anàlisi d’Impacte Normatiu (MAIN), les consultes públiques o la interlocució institucional.
Aquesta aproximació pràctica i transversal és un dels elements diferencials del programa. “Vaig triar AP institute, primer, pel claustre que té que, sens dubte, és magnífic i, a part, per la innovació metodològica. T’ensenyen diferents perfils des de punts de vista completament distints”, explica Candela González-Alemán, consultora d’assumptes públics en Thoffood.
El claustre està compost per perfils de primer nivell procedents de l’Administració, organismes reguladors i sector privat, la qual cosa permet traslladar a l’aula una visió real de com es construeixen les decisions públiques. Més enllà del coneixement tècnic, el programa posa el focus en la regulació com un element central en l’estratègia de les organitzacions. En un entorn on la normativa condiciona cada vegada més l’activitat econòmica, anticipar-se i participar en el seu disseny es converteix en un avantatge competitiu.
“La formació d’AP institute permet generar professionals d’alta qualitat que donin un servei enfocat en els interessos dels clients”, va afirmar Oriol Puig, director d’Assumptes Públics en Burson, subratllant l’impacte directe d’aquesta formació en la qualitat del treball en el sector.
El programa també aborda el paper de la Unió Europea en la configuració normativa, amb especial atenció als processos d’elaboració legislativa comunitària i el seu impacte en els Estats membres, així com a les grans tendències reguladores que marcaran els pròxims anys.
AP institute sosté que un dels grans reptes del sector és avançar cap a una relació més transparent, estructurada i professionalitzada amb les institucions públiques. En aquest sentit, la formació en assumptes públics es posiciona com una eina clau. “El programa d’AP institute ens permet als professionals dels assumptes públics especialitzar-nos en la tasca d’acostar-nos a les institucions amb transparència per a aconseguir una bona regulació”, va manifestar Carla González Ricarte, Public Affairs Specialist en PowerCo | Grup Volkswagen.
Amb places limitades i un format intensiu presencial, el programa inclou a més espais exclusius de networking, com el Policy Circle, que permeten als participants interactuar directament amb responsables institucionals i experts del sector.