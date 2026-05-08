Advanced Factories clausura les seves portes amb 34.657 assistents i un impacte econòmic de 91 milions d’euros

El Ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va clausurar aquest dijous la desena edició de Advanced Factories, l’esdeveniment d’automatització, robòtica i tecnologies 4.0 del sud d’Europa. Durant tres dies, la trobada ha reunit a la ciutat comtal a 34.657 congressistes i professionals del sector industrial per a descobrir les últimes innovacions i tecnologies 4.0 per a la indústria, la qual cosa ha deixat un impacte econòmic a Barcelona de 91 milions d’euros.
Durant la cerimònia de clausura, Hereu va assegurar que “vivim uns anys on la indústria espanyola està afrontant amb molta serietat un canvi estructural. Per a defensar els valors d’Europa, és necessari crear una millor indústria, a través de l’enfortiment industrial, amb més cadena de valor afegit feta a Europa i impregnada dels valors europeus”.
D’igual manera, el ministre va posar l’accent en l’aplicació de totes les tecnologies al nostre abast per a millorar la productivitat del sector. “Això va d’automatització dels processos productius, de robotització, d’IA, i on la ciberseguretat sigui un element elemental per a assegurar l’eficiència dels projectes. El temps ens donarà la perspectiva, però estem davant una nova revolució industrial”, va assegurar.
‘Dark factories’
Durant tres dies, Advanced Factories ha presentat 1.697 innovacions i solucions en intel·ligència artificial, automatització industrial, robòtica, integració de sistemes IT/*OT, bessons digitals, IoT, ciberseguretat i eficiència energètica, entre altres, de la mà de 758 signatures expositores.
Advanced Factories ha acollit també una nova edició del Industry 4.0 Congress, que ha reunit 436 experts i ponents internacionals per a abordar les tecnologies i tinences que estan transformant la indústria.
Una d’elles és el paper de les anomenades ‘dark factories’, plantes de producció totalment automatitzades que poden funcionar sense intervenció humana directa en el lloc. Segons dades de Grand View Research, es preveu que el mercat europeu d’aquesta mena de fàbriques aconsegueixi uns ingressos estimats de més de 47.000 milions de dòlars per a 2030 i una taxa de creixement anual composta del 8,6% entre 2025 i 2030.
En aquest context de les ‘dark factories’, el director de Transformació Digital Industrial en Sonae Arauco, Ángel García Bombín, va explicar que també poden resoldre “el tema de l’eficiència i estar més prop de l’optimització. Hem de fer fàbriques més predictibles i les ‘dark factories’ ens acosten a aquesta predictibilitat. També hem de protegir el negoci; ens trobem en situacions on cada vegada és més difícil trobar als treballadors per a segons quines tasques”.
Posant el punt de mira en el paper del treballador, el director d’espai ARAInnov de Michelin España Portugal, Miguel Ruano Domingo, va afirmar que tenen “un procés productiu on treballen moltes persones, però volem fer camí cap a l’automatització, sempre acompanyat de la persona, aconseguint que els treballadors siguin més feliços en els seus llocs, a més de millorar seguretat, manteniment, etc.”.
Per part seva, el director comercial de ESTUN Robotics, Ignacio Moreno, va advocar per tendir les mans cap al model asiàtic. “Aquest és un model d’estandarditzar i intentar simplificar al màxim” i va afegir que “quan aquestes ‘dark factories’ comencin a actuar, no té per què desaparèixer la robòtica col·laborativa”.
Amb la mirada posada en un futur industrial més automatitzat, robotitzat i eficient, Advanced Factories va tancar la seva desena edició i anuncia ja les dates per a la següent, que tindrà lloc el 31 de març, 1 i 2 d’abril de 2027, una altra vegada de manera simultània amb AMT – Advanced Machine Tools.