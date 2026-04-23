Els meus 3 llocs preferits a Barcelona per desconnectar per Sant Jordi després de tornar a la rutina
Pedro Corchado Fontserè
23/04/2026 12:00

La ciutat s’omple de llibres, roses i gent que camina sense rumb fix. Sant Jordi té aquest punt d’energia compartida que ho impregna tot, com si cada carrer fos part d’una mateixa història.

Et pot interessar

Però fins i tot en un dia així, Barcelona també sap oferir refugi. Llocs on el soroll es queda fora i el temps recupera una altra textura. Després de recórrer parades i deixar-te portar pel moviment constant, aquests tres racons es converteixen en petites pauses necessàries.

Un laberint verd per perdre-s’hi (literalment i mentalment)

Al barri d’Horta, el Parc del Laberint d’Horta continua funcionant com un secret discret. Mentre el centre bull de gent, aquí tot es mou en una altra velocitat.

Creuar-ne l’entrada és gairebé com canviar d’escenari. El soroll queda enrere i apareix un espai on els camins es dibuixen amb vegetació, els bancs conviden a quedar-s’hi i els sons són suaus: fulles, vent, alguna font llunyana.

En un dia com avui, aquest parc es converteix en el lloc perfecte per fer una pausa. Obrir el llibre que acabes de comprar i llegir-ne unes pàgines sense pressa, sense presses ni interrupcions.

No és un parc per fer coses, sinó per deixar que passin. Perdre’s pel laberint té alguna cosa de metàfora, i al centre, l’estàtua d’Eros sembla recordar que Sant Jordi també va d’això: de temps, d’afecte, de petites atencions.

Hi ha dies que hi llegeixo. D’altres, simplement m’assec i miro com la llum es filtra entre els arbres. Sempre en surto diferent.

Turó Park: silenci i ombra enmig del ritme de Sant Jordi

A Sarrià-Sant Gervasi, entre carrers tranquils i cafès discrets, el Turó Park apareix com una pausa natural dins del dia. No crida l’atenció, però té una cosa difícil de definir: equilibri.

Assegut al terra del Turó Park

Els camins suaus, els bancs sota els arbres i l’estany amb nenúfars creen un ambient que convida a quedar-s’hi. Aquí, Sant Jordi es viu d’una altra manera: més lent, més íntim. Recordo arribar-hi un dia carregat, buscant només un lloc on dinar tranquil. Vaig acabar assegut a terra, sense pressa, gairebé una hora. El parc estava ple, però no era sorollós: converses baixes, gent llegint, algú amb una rosa a la mà.

Turó Park convida a baixar el ritme. Sobretot quan el sol comença a caure i tot es torna una mica més daurat. És en aquell moment quan entens que no cal anar gaire lluny per trobar una mica de calma.

Monestir de Pedralbes: un monestir que ensenya a respirar a poc a poc

Potser el més inesperat és el Monestir de Pedralbes. En un dia tan viu com Sant Jordi, aquest lloc funciona com una pausa absoluta.

Monestir de Pedralbes

Només travessar el claustre gòtic, tot canvia. El cos s’adapta sense esforç: respires més lent, camines amb més calma, parles més fluix. No és només un espai històric. És un lloc on el temps sembla tenir una altra densitat. Mentre a fora la ciutat celebra, aquí dins tot es manté en silenci, gairebé intacte.

Hi vaig entrar un dia sense gaire expectativa, només per desconnectar una estona. En vaig sortir amb una sensació estranya, però bona: com si tot s’hagués ordenat una mica sense haver de fer res.

Desconnectar sense anar lluny: la clau és aturar-se

En dies com Sant Jordi, és fàcil deixar-se portar pel ritme i acabar esgotat. Però també és una oportunitat per fer el contrari: trobar un moment sense exigències, un espai on no cal fer res més que ser-hi.

Aquests tres llocs tenen això en comú: no demanen res. Només hi has d’arribar, seure, caminar sense rumb o obrir un llibre i deixar que el temps passi d’una altra manera.

Quan Barcelona es converteix en refugi

I potser és això el que queda del dia. No només les roses o els llibres, sinó aquell moment en què has trobat un racó on tot s’atura una mica. Perquè a vegades, enmig de la ciutat més plena, el millor que pots fer és apartar-te una estona i deixar que el dia continuï sense tu.

Més notícies
Notícia: Escapada amb encant: 4 masies a prop de Barcelona que uneixen comoditat i essència rural
Comparteix
L'escapada perfecta no sempre requereix grans distàncies. A menys de dues hores de Barcelona, quatre masies úniques ofereixen l’equilibri ideal entre comoditat moderna i essència rural
Notícia: Termes, balnearis i cuina amb arrels: destí amb encant molt a prop de Barcelona que no et pots perdre
Comparteix
Entre aigües termals, jardins i gust de poble: una escapada que regenera cos i ànima
Notícia: Fins i tot els veïns les passen per alt: els carrers més bonics i desconeguts de Barcelona
Comparteix
Barcelona amaga secrets a cada racó, però alguns d’ells romanen ocults fins i tot per a aquells que hi han viscut tota la vida.
Notícia: A només 30 minuts de Barcelona: el misteriós castell desconegut que amaga una col·lecció d’antiguitats úniques i que ara es pot visitar
Comparteix
El Castell de Les Fonts, a Terrassa, és una de les construccions més estranyes i captivadores de Catalunya. Una obra improvisada per un col·leccionista apassionat que, mig segle després, es converteix en un espai obert al públic i ple de relíquies inesperades.

Comparteix

Icona de pantalla completa