Aquesta és la ciutat de Catalunya preferida de Richard Gere que fa molt temps que no pot visitar com voldria

Hi ha ciutats que deixen una empremta inesborrable, fins i tot en aquells acostumats a recórrer el món. Per a Richard Gere, Barcelona és una d’aquestes destinacions que capturen l’ànima. Encara avui, el famós actor confessa que li agradaria tornar-hi com abans, passejant pel Gòtic o descobrint racons sense presses ni càmeres. Però la seva pròpia fama ho fa gairebé impossible.
“Fa vuit anys que no puc caminar per Barcelona com voldria”, va dir en una entrevista a TV3. Tot i això, parla de la ciutat amb una devoció que sorprèn fins i tot als qui coneixen la seva llarga relació amb Espanya.
Una història d’amor amb Barcelona
Gere viu a Madrid i passa llargues temporades a Galícia, terra natal de la seva dona Alejandra. Però Barcelona té una aura especial per al protagonista de Pretty Woman. La va visitar per primera vegada abans que la xarxa i les xarxes socials convertissin cada aparició seva en un esdeveniment mediàtic. Llavors, podia recórrer la ciutat amb calma, com un visitant més fascinat per la seva arquitectura.
“La primera vegada que vaig venir vaig voler veure tots els edificis de Gaudí”, explicava. I és que la seva passió per l’arquitectura el va portar immediatament al temple més icònic de Catalunya.
La Sagrada Família: l’obra que el va captivar
La Sagrada Família és inevitable per a qualsevol amant de l’art, i Gere no va ser una excepció. El seu immens simbolisme natural, la verticalitat impossible i la llum que es filtra com si fos celestial el van deixar profundament impressionat. És una obra que, dècades després, encara evoca en ell una admiració intacta.
El seu racó preferit: el Park Güell
Tot i que els temples de Gaudí el van fascinar profundament, diversos mitjans apunten que el lloc favorit de Richard Gere és el Park Güell. L’actor descriu la visita com una experiència “estètica inoblidable”. I no és d’estranyar: el parc és una explosió de simbolisme, formes orgàniques i colors que conviden a observar-ho tot amb mirada d’infant.
La famosa salamandra, la Sala Hipòstila, la terrassa ondulant o el trencadís que cobreix cada racó són elements que converteixen aquest espai en un escenari de fantasia. Tant, que fins i tot directors com Woody Allen l’han fet servir en les seves pel·lícules.
Una ciutat que voldria gaudir en silenci
Malgrat la seva estima per Barcelona, Richard Gere reconeix que la ciutat li resulta difícil de viure. “No puc passejar pels carrers. La gent sap que hi soc, és complicat.” Per això, les seves visites són cada cop més discretes i esporàdiques. Tot i això, el 2025 se’l va veure novament a la capital catalana arran de diversos actes culturals.
Una promesa pendent
El més sorprenent és que, tot i els obstacles, Gere manté intacte el seu desig: “Algún dia vindré sense que ningú sàpiga que hi soc.” Una frase que deixa clara la profunda connexió emocional que manté amb Barcelona.
Perquè hi ha ciutats que es visiten… i ciutats que es troben. I per a Richard Gere, Barcelona continua sent una d’aquestes trobades que la vida no acaba d’esborrar.