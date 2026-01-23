El poble secret de Catalunya on Messi desconnectava lluny dels focus

Hi va haver un temps en què Leo Messi no necessitava platges de Miami per desconnectar. L’astre argentí va demostrar durant anys que el seu lloc al món, quan les botes descansaven, era la Cerdanya. Més concretament, la seva residència secreta a Bolvir.
No va ser una escapada qualsevol. El davanter del Barça va aprofitar aquells dies de festa de l’any 2018 per refugiar-se en aquest petit municipi, fugint de la pressió de la gespa però sense oblidar la seva gran passió. I és que una foto pujada pel mateix Leo a les seves Instagram Stories va revelar el que molts sospitaven.
A la imatge, se’l veia relaxat, descalç, amb roba còmoda i assegut en una cadira que transpirava pau. Però, si et fixaves en el fons, apareixia el veritable luxe: un camp de futbol privat impecable. Messi no sabia viure sense la pilota, ni tan sols quan estava de vacances.
Bolvir: el ‘Gotha’ del barcelonisme a la muntanya
Per què Bolvir? No era només pel paisatge. Aquest poble es va convertir en el refugi de les elits de la història del FC Barcelona. Messi no hi estava sol. A pocs metres tenia la residència de Gerard Piqué i Shakira, creant un nucli de poder i privacitat gairebé impenetrable en aquella època.
També la família Núñez va triar aquests paratges fa anys. Bolvir no era un poble de pas, era una declaració d’intencions: allà es buscava el silenci que la ciutat robava. (Sí, a nosaltres també ens hauria encantat saber de què parlaven en Leo i en Gerard quan es creuaven traient les escombraries).
El detall clau: La casa de Messi estava dissenyada per a la privacitat familiar, però amb aquest toc esportiu que el definia. El seu camp de futbol particular era l’enveja de qualsevol aficionat.
Un descans amb data de caducitat i un repte al davant
Però no tot va ser relax i peus descalços. Messi sabia que el rellotge no s’aturava. Aquell dimarts a les 11:30 hores, el ’10’ estava citat a la Ciutat Esportiva per reprendre els entrenaments. El motiu? Una cita vital al calendari d’aquella temporada.
El dissabte 20 d’octubre, el Sevilla visitava el Camp Nou. Un partit on el Barça s’hi jugava més que tres punts: s’hi jugava la seva imatge a La Liga Santander. Per això, aquelles hores a Bolvir van ser oxigen pur per al davanter abans de la tempesta futbolística.
Aquella estada a la Cerdanya va coincidir, a més, amb el soroll mediàtic sobre la seva absència en algunes votacions del Pilota d’Or i els preparatius de l’espectacle del Cirque du Soleil sobre la seva vida. Enmig de tot aquell caos, la pedra de Bolvir va ser la seva millor aliada.
Com era la vida de Messi quan ningú el mirava
A Bolvir, Messi no era la marca global, era el pare de família. Se’l podia veure gaudint dels paisatges amb la seva dona i els seus fills, lluny dels flaixos constants de Barcelona. Era la seva manera de carregar piles, connectant amb la natura sense renunciar a la seva comoditat.
El fet que compartís aquell trosset de la seva intimitat a les xarxes ens va recordar que, malgrat tot, era un home senzill que només volia un prat verd i una pilota. (I si el prat era a la porta de casa seva, millor que millor).
En aquells dies, si et movies per la comarca, havies d’obrir bé els ulls. Potser no el veies al camp de futbol, però l’esperit d’en Leo ja formava part del paisatge de Bolvir. Una segona residència que, més que una casa, va ser el seu veritable búnquer de felicitat durant la seva etapa daurada al club.
Finalment, Messi va tornar el dimarts amb les piles carregades. El Sevilla, com tantes altres vegades, va acabar patint les conseqüències d’aquell descans a la muntanya.