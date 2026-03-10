El refugi secret d’Aitana Bonmatí: així recarrega piles la millor jugadora del món després de la seva lesió

Mentre el món del futbol viu pendent dels resultats a la Lliga i els moviments als despatxos, Aitana Bonmatí ha optat pel millor remei possible per a la seva recuperació: natura, bona companyia i un racó paradisíac de Catalunya. La millor jugadora del planeta ha fet una pausa necessària en el seu procés de rehabilitació per desconnectar del soroll de la ciutat.
La cita ha estat a la Cerdanya, un entorn que, com bé reconeix la mateixa futbolista, és sinònim de “pau i encant”. Allunyada de la gespa de la Ciutat Esportiva —encara que cada cop més a prop de tornar-hi—, l’Aitana ha compartit amb els seus seguidors un reportatge fotogràfic que ha desfermat una veritable allau de cors a Instagram.
Un cap de setmana de “pau i encant”
L’Aitana no ha estat sola. La futbolista ha gaudit d’un pla perfecte amb les seves persones de confiança: rialles, converses relaxades després de dinar i l’aire pur de la muntanya. En les imatges l’hem vista des de ben abrigada sobre la neu fins a gaudir d’una fondue de formatge en un poblet de somni.
La jugadora ha aprofitat per prendre el sol relaxada a la terrassa del seu allotjament, gaudir d’una posta de sol amb un campanar il·luminat i, en definitiva, recarregar les piles que necessita per al tram final de la temporada. Els comentaris dels seus seguidors no s’han fet esperar: “La felicitat et queda bé” o “Aitana feliç és igual a un món feliç”, han estat algunes de les reaccions més repetides.
Dada clau: Aquesta escapada arriba en un moment crucial de la seva recuperació. L’Aitana continua progressant positivament després de l’operació de peroné del passat desembre i ja ha començat a fer els primers exercicis de camp.
Compte enrere per a la seva tornada a la gespa
Malgrat l’estampa de tranquil·litat que ens deixa a la Cerdanya, l’Aitana no perd de vista el seu objectiu. A finals de febrer, la migcampista ja va tornar a trepitjar la gespa de la Ciutat Esportiva, deixant enrere el treball exclusiu de gimnàs per començar amb exercicis específics de camp, això sí, encara sense pilota.
La previsió és optimista: el cos tècnic i la mateixa futbolista treballen amb l’objectiu de veure-la vestida de blaugrana entre finals d’abril i principis de maig. Serà llavors quan l’Aitana es reincorpori per liderar l’equip en el tram final d’una campanya que promet ser històrica, amb la mirada posada a assegurar la Lliga i, per descomptat, a conquerir una nova Champions League.
Ara per ara, ens quedem amb aquesta versió més humana i relaxada de la Pilota d’Or. L’Aitana sap que, abans de tornar a la màxima exigència, el descans és també una part fonamental de l’entrenament. I veient el seu somriure, sembla que la tàctica li està funcionant de meravella. T’esperem aviat al camp, Aitana!