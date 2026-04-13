El búnquer secret de Piqué a Bolvir: luxe, silenci i la mansió que blinda la seva nova vida

Hi ha llocs on el rellotge sembla que s’atura i Bolvir n’és el millor exemple. Aquest petit poble de la Baixa Cerdanya, amb prou feines habitat per 300 persones, s’ha convertit en l’epicentre del luxe més discret de tot el Pirineu català.
A 1.145 metres d’altitud, l’aire és més pur, però també més exclusiu. És aquí on Gerard Piqué ha blindat la seva intimitat en una finca que ja és llegenda a la comarca.
No parlem d’una simple segona residència, sinó d’una enginyeria de la privacitat de 2.000 metres quadrats dissenyada per evitar qualsevol mirada indiscreta (i sí, nosaltres també voldríem teletransportar-nos-hi ara mateix).
L’arquitectura del refugi: pedra, fusta i molta seguretat
La casa de Piqué a Bolvir no és una construcció qualsevol. Des que va començar les obres l’any 2016, l’objectiu era clar: crear un búnker de luxe absolut.
L’estil arquitectònic respecta la tradició de la Cerdanya, utilitzant la pedra i la fusta com a protagonistes, però amb un gir modernista que la fa única al veïnat.
Grans finestrals miren directament cap a la serralada del Cadí, permetent que la llum inundi un interior on el minimalisme i la calidesa conviuen en perfecta harmonia.
La parcel·la no només acull la residència principal. El complex inclou una pista de pàdel privada, el lloc on l’exfutbolista crema adrenalina lluny dels estadis, i una casa de convidats totalment equipada.
Tot està pensat perquè, un cop creues la tanca principal, no tinguis cap necessitat de tornar a sortir al món exterior durant tot el cap de setmana.
Per què tothom vol viure a “La Solana” de Bolvir?
Dins de la comarca, no totes les zones són iguals. Bolvir ocupa el que els geògrafs i locals anomenen “La Solana”.
Això significa que el poble rep el màxim d’hores de sol possibles durant l’any, un actiu que a la muntanya val el seu pes en or.
Aquesta orientació privilegiada, sumada a la proximitat amb Puigcerdà i el camp de golf, ha fet que el preu del metre quadrat a la zona hagi pujat com l’escuma aquest 2026.
Actualment, trobar una propietat en aquesta zona és gairebé impossible. La demanda de l’elit barcelonina ha deixat el mercat sota mínims, convertint cada compravenda en un secret d’estat.
De residència familiar a centre d’operacions de la Kings League
Tot i que la casa es va projectar en una etapa vital molt diferent per a l’exjugador del Barça, el seu arrelament a Bolvir no ha canviat gens ni mica.
Amb l’explosió de la Kings League i la seva faceta com a empresari total a Kosmos, aquest refugi s’ha convertit en el lloc on Piqué desconnecta de la pressió mediàtica de la ciutat.
És habitual veure’l pels camins del poble o sopant en algun dels restaurants gastronòmics de la zona, on els veïns ja estan acostumats a la seva presència i el protegeixen amb un silenci còmplice.
Aquesta protecció del veïnat és, precisament, el que fa que personatges de l’alt nivell triïn la Baixa Cerdanya per sobre d’altres destinacions més massificades.
La polèmica que va trencar la calma del Pirineu
No obstant això, viure en un oasi no sempre és fàcil. L’any 2024, la façana de la mansió de Piqué va aparèixer amb pintades reivindicatives.
El col·lectiu Arran va posar el focus en la seva propietat per protestar contra el preu de l’habitatge i la gentrificació que pateix el Pirineu.
Aquest incident va obrir un debat intens a la comarca sobre el model turístic i la convivència entre els residents de tota la vida i les grans fortunes que només hi pugen els festius.
Malgrat tot, l’atractiu de Bolvir no ha minvat. Al contrari, la seguretat privada s’ha reforçat a tota la urbanització i el valor de les finques veïnes no ha deixat de créixer.
Invertir a la Cerdanya: un luxe només per a uns pocs
Si busques emular l’estil de vida de Piqué, prepara’t per a unes xifres de vertigen. El mercat premium a la Cerdanya ha tocat sostre aquest any.
Les cases de nova construcció en promocions exclusives no baixen dels 800.000 euros, i si parlem de finques amb terreny com la de l’exjugador, ens n’anem ràpidament als diversos milions.
La proximitat amb les pistes d’esquí de Masella i La Molina, sumat a l’oferta d’oci d’alt nivell, fa que sigui una de les inversions més segures de Catalunya.
Molts compradors busquen ara la sostenibilitat: cases passives, aerotèrmia i materials ecològics són les noves exigències del comprador VIP que arriba a Bolvir.
Piqué ja ho sabia el 2016: la millor inversió no és el totxo, sinó la capacitat de desaparèixer quan el món es torna massa sorollós.
Vols saber qui més té casa a la vora del president de la Kings League? El llistat de veïns sembla el directori de les 100 fortunes més grans del país, però a Bolvir, el millor luxe és que ningú et demani qui ets.
Al final, entre valls i cims, el que compta és qui té la millor vista del capvespre des del seu porxe de fusta.