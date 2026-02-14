Woody Allen compra una mansió modernista a la ciutat de Barcelona: l’havia descobert rodant ‘Vicky Cristina Barcelona’

Fa setmanes que el rumor corria pels cercles cinèfils i per les tranquil·les cantonades de Sarrià-Sant Gervasi: Woody Allen ha adquirit una de les mansions modernistes més singulars de Barcelona. L’edifici, obra d’Enric Sagnier i construït el 1917, combina l’elegància del modernisme català amb la calidesa d’una antiga masia.
Però el més sorprenent és que el director ja havia trepitjat aquest espai anys enrere: aquí s’hi van rodar algunes escenes de Vicky Cristina Barcelona, moment en què Allen va quedar-ne profundament captivat.
Un refugi discret al cor de Sarrià-Sant Gervasi
Situada al barri del Putxet, la mansió es troba en un dels entorns més privilegiats i tranquils de la ciutat. Carrers arbrats, cases senyorials i silenci de barri residencial defineixen aquest enclavament, que sedueix artistes i famílies que busquen privacitat sense renunciar als equipaments culturals.
Per a Allen, acostumat al ritme frenètic de Nova York, la zona suposa un equilibri perfecte entre inspiració i vida pausada.
La tradició burgesa del barri i la seva atmosfera harmoniosa fan que la tria del director no sorprengui. Barcelona li ofereix museus, teatres i música a pocs minuts, però també la discreció necessària per allunyar-se dels focus quan ho desitja.
Una joia modernista signada per Enric Sagnier
Aquesta mansió és un dels tresors menys coneguts del prolífic arquitecte Enric Sagnier, autor de més de 300 edificis repartits per tot Barcelona. L’immoble, amb prop de 1.100 m² construïts i una parcel·la de 1.600 m², és una peça única en què s’enllacen mosaics hidràulics, escales de roure, vitralls de colors i forja artesanal que recorda la Barcelona modernista més refinada.
La restauració recent ha respectat l’essència del conjunt, però incorporant-hi totes les comoditats contemporànies. El resultat és una casa que respira història i llum, una combinació que encaixa plenament amb la sensibilitat artística del director novaiorquès.
Una connexió cinematogràfica que esdevé personal
Durant el rodatge de Vicky Cristina Barcelona l’any 2007, Allen va visitar aquesta propietat com a possible localització i, segons diversos membres de l’equip, va quedar fascinat pel joc de llums, la calidesa de les estances i l’atmosfera poètica de la casa. Aquell entusiasme, aparentment anecdòtic, ha acabat convertint-se en una decisió vital: transformar l’antiga localització de cinema en una llar real.
Barcelona, que ja havia estat musa del director, torna ara a ser protagonista a la seva vida. La compra dona forma a una relació que va començar com a inspiració artística i que s’ha convertit en un vincle emocional durador.
Una compra milionària amb rerefons simbòlic
Encara que la xifra exacta no ha transcendit, diverses fonts del sector immobiliari situen l’operació prop dels 25 milions d’euros. A Barcelona, on l’arquitectura singular és un reclam internacional, aquest tipus d’operacions no són estranyes. Però en aquest cas, la compra va més enllà del luxe: és una declaració d’amor a la ciutat.
Allen no només compra una propietat, sinó que s’integra en una Barcelona que ja forma part del seu imaginari cinematogràfic. L’escenari de les seves ficcions es converteix ara en espai íntim de la seva vida quotidiana.
Barcelona: musa, escenari i refugi
Des de París fins a Roma, Europa ha estat sempre un mapa emocional per al director, però Barcelona ocupa un lloc singular. Aquí hi ha trobat bellesa urbana, arquitectura que emociona i un ritme vital que connecta amb la seva manera de mirar el món. La ciutat és inspiració, però també refugi; un lloc on pot caminar, observar i deixar-se portar per l’atzar, com els personatges de les seves pel·lícules.
Una llar que continua explicant històries
La nova mansió de Woody Allen no és només una casa emblemàtica: és un nou capítol en la història compartida entre el cineasta i Barcelona. Cada mosaic, cada forja i cada finestra són testimoni d’una ciutat que combina memòria i creativitat, tradició i futur.
I ara, aquesta casa suma una nova història: la d’un director que, després d’anys d’admiració, ha triat Barcelona com a llar. Si t’apassiona l’arquitectura modernista o la petjada del cinema a la ciutat, aquesta és una notícia que convida a mirar Barcelona amb uns altres ulls. Perquè, com Allen, potser també hi descobriràs una musa inesperada.