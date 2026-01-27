El xef mític d’elBulli aposta per una cerveseria a Barcelona amb tapes de sempre i sabor d’autor

Barcelona recupera l’esperit de les cerveseries de sempre gràcies a la nova aventura gastronòmica d’Eugeni de Diego, una de les figures més discretes però decisives de la cuina catalana contemporània. L’exxef d’elBulli i creador de projectes de referència ha obert Seis Cuarenta (Av. Diagonal, 640), un local que reivindica la barra, el platillo i les tapes de tota la vida amb un toc d’autor.
El bar més emblemàtic del Born reobre a Barcelona 100 anys després amb les seves tapes més clàssiques
Un petit restaurant de l’Eixample reivindica la cuina de Catalunya amb autenticitat i esperit lliure
Hi ha espais gastronòmics que no només obren portes, sinó que desperten records. La nova cerveseria Seis Cuarenta, del xef Eugeni de Diego, és un d’aquests llocs únics. Aquí, la Barcelona de barra, de tapes i de conversa torna a respirar amb força, però amb la mirada precisa, i sensible, d’un cuiner que ha crescut a les tripes d’elBulli.
A l’Avinguda Diagonal, 640, aquesta cerveseria moderna amb ànima antiga es converteix en refugi per als qui busquen autenticitat enmig del ritme accelerat de la ciutat.
Una cerveseria que celebra la cuina que ens va fer grans
Eugeni de Diego tenia una idea clara: tornar a donar protagonisme a la barra, a la tapa i al platillo que formen part del paisatge emocional de Barcelona. I així ha nascut Seis Cuarenta, una declaració d’intencions gastronòmica que recupera receptes que havien desaparegut de moltes cartes.
Els ous farcits de gamba, la bona empanada gallega, el calamar Orly o els macarrons ibèrics són només alguns exemples d’aquesta mirada tendra cap a la cuina domèstica de tota la vida. La seva carta és breu, pensada perquè cada mossegada tingui sentit, personalitat i memòria.
Un local amb història… i amb futur
La decoració manté l’essència del local original: miralls, fustes, llums càlides i aquella distribució atípica dels bars que ens atrapaven sense saber ben bé per què. És un espai acollidor al matí, eficient al migdia i vibrant a les nits. Un lloc que funciona a qualsevol hora, perquè està pensat per ser viscut.
Un xef que sap d’on ve i cap a on vol anar
De Diego no necessita presentacions per als qui segueixen la gastronomia catalana. Va créixer a elBulli, va ser peça clau al costat d’Albert Adrià en projectes com Bodega 1900, Pakta o Tickets, i posteriorment ha creat restaurants estimats com A Pluma, Lombo o el Colmado Wilmot.
Amb Seis Cuarenta, però, signa el seu projecte més íntim i més emocional: un retorn a les arrels, als sabors que el van fer cuiner i a la senzillesa que realment posa a prova un mestre.
La cuina pensada, polida i somiada a l’”Àtico”
Tota la conceptualització de la cerveseria es va gestar al seu laboratori creatiu, l’Àtico, un espai d’idees, proves i prototips que manté penjats als murs els primers esbossos del projecte. És allà on De Diego imagina, redibuixa i dona forma a la cuina que vol servir.
Una invitació a recuperar el plaer d’una bona tapa
Seis Cuarenta no és només un restaurant: és una experiència que et reconcilia amb la Barcelona de sempre. Si ets d’aquells que enyoren la barra com a lloc de trobada, les tapes honestes i el sabor que remou records, aquest és un lloc que cal viure, no només llegir.
Apropa’t, asseu-te al tamboret i deixa’t portar: la ciutat té nova cerveseria… i val molt la pena descobrir-la.