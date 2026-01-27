El mítico chef de elBulli apuesta por una cervecería en Barcelona con tapas de siempre y sabor de autor

Barcelona recupera el espíritu de las cervecerías de siempre gracias a la nueva aventura gastronómica de Eugeni de Diego, una de las figuras más discretas pero decisivas de la cocina catalana contemporánea. El exchef de elBulli y creador de proyectos de referencia ha abierto Seis Cuarenta (Av. Diagonal, 640), un local que reivindica la barra, el platillo y las tapas de toda la vida con un toque de autor.

Hay espacios gastronómicos que no solo abren puertas, sino que despiertan recuerdos. La nueva cervecería Seis Cuarenta, del chef Eugeni de Diego, es uno de esos lugares únicos. Aquí, la Barcelona de barra, de tapas y de conversación vuelve a respirar con fuerza, pero con la mirada precisa y sensible de un cocinero que ha crecido en las entrañas de elBulli.

En la Avenida Diagonal, 640, esta cervecería moderna con alma antigua se convierte en refugio para quienes buscan autenticidad en medio del ritmo acelerado de la ciudad.

Una cervecería que celebra la cocina que nos hizo grandes

Eugeni de Diego tenía una idea clara: volver a dar protagonismo a la barra, a la tapa y al platillo que forman parte del paisaje emocional de Barcelona. Y así nació Seis Cuarenta, una declaración de intenciones gastronómica que recupera recetas que habían desaparecido de muchas cartas.

Los huevos rellenos de gamba, la buenísima empanada gallega, el calamar Orly o los macarrones ibéricos son solo algunos ejemplos de esta mirada tierna hacia la cocina doméstica de toda la vida. Su carta es breve, pensada para que cada bocado tenga sentido, personalidad y memoria.

Un local con historia… y con futuro

La decoración mantiene la esencia del local original: espejos, maderas, luces cálidas y esa distribución atípica de los bares que nos atrapaban sin saber muy bien por qué. Es un espacio acogedor por la mañana, eficiente al mediodía y vibrante por las noches. Un lugar que funciona a cualquier hora, porque está pensado para ser vivido.

Un chef que sabe de dónde viene y hacia dónde quiere ir

De Diego no necesita presentaciones para quienes siguen la gastronomía catalana. Creció en elBulli, fue pieza clave junto a Albert Adrià en proyectos como Bodega 1900, Pakta o Tickets, y posteriormente ha creado restaurantes queridos como A Pluma, Lombo o el Colmado Wilmot.

Con Seis Cuarenta, sin embargo, firma su proyecto más íntimo y más emocional: un retorno a las raíces, a los sabores que lo hicieron cocinero y a la sencillez que realmente pone a prueba a un maestro.

La cocina pensada, pulida y soñada en el «Ático»

Toda la conceptualización de la cervecería se gestó en su laboratorio creativo, el Ático, un espacio de ideas, pruebas y prototipos que mantiene colgados en las paredes los primeros bocetos del proyecto. Es allí donde De Diego imagina, redibuja y da forma a la cocina que quiere servir.

Una invitación a recuperar el placer de una buena tapa

Seis Cuarenta no es solo un restaurante: es una experiencia que te reconcilia con la Barcelona de siempre. Si eres de aquellos que añoran la barra como lugar de encuentro, las tapas honestas y el sabor que remueve recuerdos, este es un lugar que hay que vivir, no solo leer.

Acércate, siéntate en el taburete y déjate llevar: la ciudad tiene nueva cervecería… y vale mucho la pena descubrirla.