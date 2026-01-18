L&#039;escapadeta
5 llocs amagats de Barcelona que només coneixen els autèntics barcelonins
Pedro Corchado Fontserè
18/01/2026 13:31

Són espais cuidats pels barcelonins, que prefereixen mantenir-los en l’ombra per preservar-ne l’essència. No hi ha rètols llampants ni cues interminables. Només aquells que s’atreveixen a desviar-se del camí turístic descobreixen aquests llocs amb ànima pròpia. I tu, t’atreviries a mirar Barcelona amb ulls locals?

El laberint on perdre’s en pau

Entre els arbres del districte d’Horta‑Guinardó s’amaga el Parc del Laberint d’Horta, un jardí romàntic, gairebé de conte, que conserva el laberint vegetal més antic de la ciutat. Tot i ser un parc públic, molts turistes el passen per alt, cosa que el converteix en un refugi silenciós.

Va ser dissenyat a finals del segle XVIII i conserva escultures mitològiques, fonts ornamentals i terrasses enjardinades. Però el que més sorprèn és com s’hi escolta el silenci entre els seus alts arbustos. Ideal per a una cita, un passeig introspectiu o simplement per desconnectar.

Un teatre secret entre jardins

Pujant cap a Montjuïc, lluny del bullici del centre, hi trobem el Teatre Grec. Aquest teatre a l’aire lliure, inspirat en l’antiga Grècia, està envoltat per uns jardins que semblen postals. És un d’aquells llocs on els locals hi van a llegir, xerrar amb calma o contemplar la posta de sol.

Quan no hi ha funcions, es pot passejar lliurement per la graderia o jeure a la gespa. La vegetació és exuberant, i des de certs punts es pot albirar el mar. No hi ha pressa aquí. Només calma i perspectiva.

Una plaça que xiuxiueja històries

Al cor del Barri Gòtic, entre carrers estrets i murs antics, apareix gairebé sense voler la Plaça Sant Felip Neri. Una font al mig, bancs de pedra i una església amb una façana marcada per la història: les cicatrius de la Guerra Civil encara són visibles, palpables.

Plaça Sant Felip Neri

És un lloc carregat d’emoció. Pocs visitants entenen d’entrada el que representa. Els barcelonins sí. Per això hi passen amb veu baixa. Perquè en aquesta plaça, més que passejar, es recorda.

El museu més dolç de la ciutat

Si t’agrada la xocolata i la història, el Museu de la Xocolata és el teu lloc. Petit, acollidor i deliciosament temptador, aquest espai explica com va arribar el cacau a Europa i com Barcelona va jugar-hi un paper clau.

No és un museu massiu, i per això encara és més encantador. Les escultures de xocolata són una sorpresa per als qui hi entren per primera vegada. A més, sovint hi ha tallers per a infants o famílies. Un pla diferent, dolç i cultural alhora.

El Notting Hill amagat al Clot

Al barri del Clot, entre edificis moderns i comerços de barri, apareix com per art de màgia el Passatge d’Antoni Gassol. Un racó de cases baixes i acolorides, amb façanes que recorden un petit Notting Hill barceloní.

Va ser construït fa més d’un segle per allotjar-hi els treballadors de l’entorn industrial. Avui, les seves portes pintades, testos cuidats i absència de cotxes el converteixen en un oasi urbà. Un lloc perfecte per passejar sense rumb, càmera en mà.

L’autèntic no sempre està senyalitzat

En una ciutat tan visitada com Barcelona, descobrir el que és local s’ha tornat un art. Però l’autèntic encara hi és, entre places oblidades, jardins secrets i passatges silenciosos.

T’atreveixes a deixar el mapa i caminar com un veí més? Quin és el teu racó secret de Barcelona? Comparteix-lo, descobreix-lo… o guarda-te’l com un tresor només teu.

Barcelona

Comparteix
Comparteix
Comparteix
Comparteix
Nou comentari

