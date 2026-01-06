Escapada amb encant: 4 masies a prop de Barcelona que uneixen comoditat i essència rural

Explorar masies a prop de Barcelona s’ha convertit en una manera de desconnectar sense renunciar al confort. Lluny del bullici urbà, aquestes cases de camp rehabilitades et conviden a viure una hospitalitat propera, envoltada de natura i amb totes les comoditats. En elles, l’autenticitat no està renyida amb el disseny, i la calma es barreja amb propostes actives per a tots els gustos.
Termes, balnearis i cuina amb arrels: destí amb encant molt a prop de Barcelona que no et pots perdre
Planifica les teves escapades del 2026: així canvia el calendari laboral a Catalunya i suma ponts de quatre dies
Masia Ca l’Agustinet: tradició i natura a Vallcebre
Al bell mig del Parc Natural del Cadí-Moixeró, la Masia Ca l’Agustinet s’alça com un refugi de pau envoltat de boscos i cims. Construïda l’any 1860, aquesta casa rural combina història amb una restauració acurada que n’ha sabut conservar l’ànima.
Ofereix allotjament per a fins a 32 persones, repartides en nou habitacions decorades amb un estil rústic i elegant. Destaquen la piscina exterior amb vistes, una xemeneia central ideal per a les tardes d’hivern i una sala comuna banyada de llum gràcies als grans finestrals.
A l’exterior s’estenen 22 hectàrees dedicades al cultiu i la ramaderia, oferint una experiència autènticament rural. La seva proximitat al Pedraforca i a estacions d’esquí com La Molina o Masella la converteixen en un punt de partida perfecte per a senderistes i amants de la muntanya.
Mas Vermell: essència empordanesa amb aires moderns
Situada a Fontanilles, al cor de l’Empordà, la Mas Vermell és una masia catalana del segle XVII transformada en cinc apartaments independents. Tot i estar una mica més allunyada de Barcelona, la seva atmosfera relaxant i l’entorn privilegiat justifiquen el trajecte.
Cada unitat ha estat restaurada amb cura per oferir comoditats modernes sense perdre l’encant rural: aire condicionat, WiFi, xemeneies i cuines completament equipades. La finca compta amb piscina exterior, zona de barbacoa, jardins i un hort ecològic.
És ideal per a famílies o petits grups que volen descobrir la Costa Brava des d’un racó tranquil, amb pobles com Pals o Peratallada a pocs quilòmetres. La Mas Vermell representa aquella escapada on el temps s’alenteix i el paisatge convida a la contemplació.
Mas Redortra: luxe rural al cor d’Osona
A Sant Pere de Torelló, a menys d’una hora de Barcelona, hi trobem una de les masies més completes i espectaculars de la zona: Mas Redortra. Amb orígens al segle XV, aquesta finca de més de 100 hectàrees ofereix una experiència immersiva en la natura i la història.
Distribuïda en diversos mòduls (casa principal, Casa Paller, Masoveria), pot allotjar fins a 24 persones, fet que la converteix en una opció ideal per a celebracions, trobades familiars o grups d’amics. Els seus jardins, un estany propi, zones de pícnic i una piscina privada d’aigua salada són només alguns dels seus molts atractius.
L’entorn natural es complementa amb una vista privilegiada sobre el Montseny i Bellmunt, i una infraestructura pensada per gaudir sense presses. Mas Redortra no és només un allotjament, sinó una manera d’habitar la història amb totes les comoditats contemporànies.
Mas El Mir: hospitalitat amb història a Ripoll
A la comarca del Ripollès, Mas El Mir és un allotjament que combina el pes dels segles amb una proposta actual i cuidada. La masia té referències des de l’any 1366, i la seva reconversió en casa rural ha estat meticulosa i sensible.
Poques habitacions, atenció propera, esmorzars amb productes locals, una piscina exterior amb vistes al bosc i racons que conviden a la lectura o al descans profund. Tot està dissenyat perquè l’estada sigui íntima, silenciosa i reparadora.
Ripoll, amb el seu patrimoni històric i accés al Pirineu, es troba a pocs minuts. Per a qui busca combinar natura i cultura, Mas El Mir és una base ideal.
Rutes, gastronomia i silenci: el valor afegit
Cada una d’aquestes masies no només ofereix un sostre encantador, sinó també un entorn privilegiat per explorar senders, descobrir pobles medievals o assaborir la cuina local. Des d’un suquet de peix a l’Empordà fins a una escudella a muntanya, cada escapada es pot maridar amb experiències sensorials inoblidables.
A més, moltes permeten activitats com tallers, ioga, visites a granges o recollida de bolets. El món rural es redibuixa com una experiència activa i renovadora, on el silenci és un bé escàs i valuós.
Una tendència a l’alça: per què escollir una masia
Els últims anys, les masies han guanyat protagonisme com una alternativa autèntica al turisme massiu. No són hotels impersonals ni estades breus: són llars amb història que ofereixen espai, privacitat i connexió amb la terra.
Per a parelles que volen desconnectar, famílies que volen compartir sense estrès o grups d’amics que prefereixen la xemeneia al bullici del centre… hi ha una masia per a cada ritme de vida.
L’elecció no és només geogràfica: és emocional.
Redescobrir l’entorn, retrobar el descans
En temps accelerats, el luxe pot ser simplement el temps. Les masies l’ofereixen amb generositat: temps per a tu, per als teus i per reconnectar.
Quina d’aquestes masies t’atreu més? Comparteix, planifica, escapa’t. De vegades, el millor està més a prop del que t’imagines.