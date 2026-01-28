“Els museus t’esperen” continua a Barcelona amb propostes virtuals i visites per només 1 €

La cultura pot ser una finestra que s’obre cap al passat i cap a la comunitat, si sabem on mirar. Quan l’edat facilita l’atenció i el temps, els museus poden esdevenir punts de trobada, memòria i conversa. Aquesta nova edició d’una iniciativa municipal ho fa possible amb passes virtuals, trobades tangibles i preus simbòlics.
Cultura que es veu i se sent
Quan els horaris deixen de ser una urgència, la ciutat es fa més amable, cada museu és una finestra per descobrir. Aquesta iniciativa apropa la memòria col·lectiva als qui tenen emocions i temps per gaudir-la.
Un programa accessible i pensat per a tu
Barcelona va inicia la cinquena edició del programa “Els museus t’esperen”, que s’adreça a usuaris dels casals de gent gran i de VinclesBCN. Va començar a l’octubre i s’allarga fins al juny del 2026, amb unes 80 activitats repartides en 38 museus: 19 dins la ciutat i 19 a municipis propers.
Aquestes inclouen tallers, visites temàtiques, jocs de memòria i trobades virtuals que promouen participar i compartir. Les visites virtuals són gratuïtes, i les presencials tenen un preu simbòlic de 1 a 5 €.
Llista de museus participants
A continuació, trobes la relació dels museus inclosos en aquesta nova edició:
- Museu Nacional d’Art de Catalunya
- Recinte Modernista de Sant Pau
- El Born Centre de Cultura i Memòria
- Museu d’Història de Barcelona
- Museu Etnològic i de Cultures del Món
- Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
- Museu de la Música
- Castell de Montjuïc
- Museu del Disseny (DHub)
- Museu Frederic Marès
- Palau Güell
- Museu Marítim de Barcelona
- Fundació Joan Miró
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
- Fundació Museu Picasso
- Fundació Antoni Tàpies
- Museu Olímpic i de l’Esport
- Museu Episcopal de Vic
- Museu del Ferrocarril de Catalunya
- Museu Centre del Romànic de la Vall de Boí
- Museu del Càntir d’Argentona
- Centre d’Interpretació i Jaciment El Camp de les Lloses (Tona)
- Museu de les Mines de Cercs
- Museu Marès de la Punta (Arenys de Mar)
- Museu de Granollers
- Museu Arxiu Municipal de Calella
- Museu Municipal de Montcada
- Casa Museu Verdaguer (Folgueroles)
- Museus de Sitges
- Museu de Terrassa
- Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet)
- Museu de Martorell – L’Enrajolada
Dates: octubre 2025 a juny 2026
El cicle es va iniciar al mes d’octubre i s’estén fins a finals del curs cultural del 2026. És una continuïtat que aporta estabilitat i confiança per planificar amb antelació i garantir millor organització.
Una aposta per la cultura per a tothom
Aquest programa posa en valor que la cultura no té edat, sinó ganes. És un espai per retrobar-se, fer-se preguntes i parlar d’art, història i records. Les persones grans troben enemorament, visió, conversa i comunitat. Tot per menys de 5 € o des del sofà, gratis.