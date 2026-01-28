«Los museos te esperan» continúa en Barcelona con propuestas virtuales y visitas por solo 1 €

La cultura puede ser una ventana que se abre hacia el pasado y hacia la comunidad, si sabemos dónde mirar. Cuando la edad facilita la atención y el tiempo, los museos pueden convertirse en puntos de encuentro, memoria y conversación. Esta nueva edición de una iniciativa municipal lo hace posible con pases virtuales, encuentros tangibles y precios simbólicos.

Cultura que se ve y se siente

Cuando los horarios dejan de ser una urgencia, la ciudad se vuelve más amable, cada museo es una ventana para descubrir. Esta iniciativa acerca la memoria colectiva a quienes tienen emociones y tiempo para disfrutarla.

Un programa accesible y pensado para ti

Barcelona inició la quinta edición del programa “Los museos te esperan”, que se dirige a usuarios de los centros de personas mayores y de VinclesBCN. Comenzó en octubre y se extiende hasta junio de 2026, con unas 80 actividades repartidas en 38 museos: 19 dentro de la ciudad y 19 en municipios cercanos.

Estas incluyen talleres, visitas temáticas, juegos de memoria y encuentros virtuales que promueven participar y compartir. Las visitas virtuales son gratuitas, y las presenciales tienen un precio simbólico de 1 a 5 €.

Lista de museos participantes

A continuación, encuentras la relación de los museos incluidos en esta nueva edición:

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Recinte Modernista de Sant Pau

El Born Centre de Cultura i Memòria

Museu d’Història de Barcelona

Museu Etnològic i de Cultures del Món

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

Museu de la Música

Castell de Montjuïc

Museu del Disseny (DHub)

Museu Frederic Marès

Palau Güell

Museu Marítim de Barcelona

Fundació Joan Miró

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Fundació Museu Picasso

Fundació Antoni Tàpies

Museu Olímpic i de l’Esport

Museu Episcopal de Vic

Museu del Ferrocarril de Catalunya

Museu Centre del Romànic de la Vall de Boí

Museu del Càntir d’Argentona

Centre d’Interpretació i Jaciment El Camp de les Lloses (Tona)

Museu de les Mines de Cercs

Museu Marès de la Punta (Arenys de Mar)

Museu de Granollers

Museu Arxiu Municipal de Calella

Museu Municipal de Montcada

Casa Museu Verdaguer (Folgueroles)

Museus de Sitges

Museu de Terrassa

Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet)

Museu de Martorell – L’Enrajolada

El ciclo se inició en el mes de octubre y se extiende hasta finales del curso cultural del 2026. Es una continuidad que aporta estabilidad y confianza para planificar con antelación y garantizar mejor organización.

Una apuesta por la cultura para todos

Este programa pone en valor que la cultura no tiene edad, sino ganas. Es un espacio para reencontrarse, hacerse preguntas y hablar de arte, historia y recuerdos. Las personas mayores encuentran entusiasmo, visión, conversación y comunidad. Todo por menos de 5 € o desde el sofá, gratis.