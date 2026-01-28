«Los museos te esperan» continúa en Barcelona con propuestas virtuales y visitas por solo 1 €

La cultura puede ser una ventana que se abre hacia el pasado y hacia la comunidad, si sabemos dónde mirar. Cuando la edad facilita la atención y el tiempo, los museos pueden convertirse en puntos de encuentro, memoria y conversación. Esta nueva edición de una iniciativa municipal lo hace posible con pases virtuales, encuentros tangibles y precios simbólicos.
Cultura que se ve y se siente
Cuando los horarios dejan de ser una urgencia, la ciudad se vuelve más amable, cada museo es una ventana para descubrir. Esta iniciativa acerca la memoria colectiva a quienes tienen emociones y tiempo para disfrutarla.
Un programa accesible y pensado para ti
Barcelona inició la quinta edición del programa “Los museos te esperan”, que se dirige a usuarios de los centros de personas mayores y de VinclesBCN. Comenzó en octubre y se extiende hasta junio de 2026, con unas 80 actividades repartidas en 38 museos: 19 dentro de la ciudad y 19 en municipios cercanos.
Estas incluyen talleres, visitas temáticas, juegos de memoria y encuentros virtuales que promueven participar y compartir. Las visitas virtuales son gratuitas, y las presenciales tienen un precio simbólico de 1 a 5 €.
Lista de museos participantes
A continuación, encuentras la relación de los museos incluidos en esta nueva edición:
- Museu Nacional d’Art de Catalunya
- Recinte Modernista de Sant Pau
- El Born Centre de Cultura i Memòria
- Museu d’Història de Barcelona
- Museu Etnològic i de Cultures del Món
- Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
- Museu de la Música
- Castell de Montjuïc
- Museu del Disseny (DHub)
- Museu Frederic Marès
- Palau Güell
- Museu Marítim de Barcelona
- Fundació Joan Miró
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
- Fundació Museu Picasso
- Fundació Antoni Tàpies
- Museu Olímpic i de l’Esport
- Museu Episcopal de Vic
- Museu del Ferrocarril de Catalunya
- Museu Centre del Romànic de la Vall de Boí
- Museu del Càntir d’Argentona
- Centre d’Interpretació i Jaciment El Camp de les Lloses (Tona)
- Museu de les Mines de Cercs
- Museu Marès de la Punta (Arenys de Mar)
- Museu de Granollers
- Museu Arxiu Municipal de Calella
- Museu Municipal de Montcada
- Casa Museu Verdaguer (Folgueroles)
- Museus de Sitges
- Museu de Terrassa
- Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet)
- Museu de Martorell – L’Enrajolada
Fechas: octubre 2025 a junio 2026
El ciclo se inició en el mes de octubre y se extiende hasta finales del curso cultural del 2026. Es una continuidad que aporta estabilidad y confianza para planificar con antelación y garantizar mejor organización.
Una apuesta por la cultura para todos
Este programa pone en valor que la cultura no tiene edad, sino ganas. Es un espacio para reencontrarse, hacerse preguntas y hablar de arte, historia y recuerdos. Las personas mayores encuentran entusiasmo, visión, conversación y comunidad. Todo por menos de 5 € o desde el sofá, gratis.