«Los museos te esperan» continúa en Barcelona con propuestas virtuales y visitas por solo 1 €
Pedro Corchado Fontserè
28/01/2026 11:37

La cultura puede ser una ventana que se abre hacia el pasado y hacia la comunidad, si sabemos dónde mirar. Cuando la edad facilita la atención y el tiempo, los museos pueden convertirse en puntos de encuentro, memoria y conversación. Esta nueva edición de una iniciativa municipal lo hace posible con pases virtuales, encuentros tangibles y precios simbólicos.

Cultura que se ve y se siente

Cuando los horarios dejan de ser una urgencia, la ciudad se vuelve más amable, cada museo es una ventana para descubrir. Esta iniciativa acerca la memoria colectiva a quienes tienen emociones y tiempo para disfrutarla.

Un programa accesible y pensado para ti

Barcelona inició la quinta edición del programa “Los museos te esperan”, que se dirige a usuarios de los centros de personas mayores y de VinclesBCN. Comenzó en octubre y se extiende hasta junio de 2026, con unas 80 actividades repartidas en 38 museos: 19 dentro de la ciudad y 19 en municipios cercanos.

Estas incluyen talleres, visitas temáticas, juegos de memoria y encuentros virtuales que promueven participar y compartir. Las visitas virtuales son gratuitas, y las presenciales tienen un precio simbólico de 1 a 5 €.

Lista de museos participantes

A continuación, encuentras la relación de los museos incluidos en esta nueva edición:

  • Museu Nacional d’Art de Catalunya
  • Recinte Modernista de Sant Pau
  • El Born Centre de Cultura i Memòria
  • Museu d’Història de Barcelona
  • Museu Etnològic i de Cultures del Món
  • Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
  • Museu de la Música
  • Castell de Montjuïc
  • Museu del Disseny (DHub)
  • Museu Frederic Marès
  • Palau Güell
  • Museu Marítim de Barcelona
  • Fundació Joan Miró
  • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
  • Fundació Museu Picasso
  • Fundació Antoni Tàpies
  • Museu Olímpic i de l’Esport
  • Museu Episcopal de Vic
  • Museu del Ferrocarril de Catalunya
  • Museu Centre del Romànic de la Vall de Boí
  • Museu del Càntir d’Argentona
  • Centre d’Interpretació i Jaciment El Camp de les Lloses (Tona)
  • Museu de les Mines de Cercs
  • Museu Marès de la Punta (Arenys de Mar)
  • Museu de Granollers
  • Museu Arxiu Municipal de Calella
  • Museu Municipal de Montcada
  • Casa Museu Verdaguer (Folgueroles)
  • Museus de Sitges
  • Museu de Terrassa
  • Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet)
  • Museu de Martorell – L’Enrajolada

Fechas: octubre 2025 a junio 2026

El ciclo se inició en el mes de octubre y se extiende hasta finales del curso cultural del 2026. Es una continuidad que aporta estabilidad y confianza para planificar con antelación y garantizar mejor organización.

Una apuesta por la cultura para todos

Este programa pone en valor que la cultura no tiene edad, sino ganas. Es un espacio para reencontrarse, hacerse preguntas y hablar de arte, historia y recuerdos. Las personas mayores encuentran entusiasmo, visión, conversación y comunidad. Todo por menos de 5 € o desde el sofá, gratis.

