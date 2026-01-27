Esta es la ciudad de Cataluña preferida de Richard Gere que hace mucho tiempo no puede visitar como quisiera

Hay ciudades que dejan una huella imborrable, incluso en aquellos acostumbrados a recorrer el mundo. Para Richard Gere, Barcelona es uno de esos destinos que capturan el alma. Aún hoy, el famoso actor confiesa que le gustaría volver como antes, paseando por el Gótico o descubriendo rincones sin prisas ni cámaras. Pero su propia fama lo hace casi imposible.

“Hace ocho años que no puedo caminar por Barcelona como quisiera”, dijo en una entrevista a TV3. Aun así, habla de la ciudad con una devoción que sorprende incluso a quienes conocen su larga relación con España.

Una historia de amor con Barcelona

Gere vive en Madrid y pasa largas temporadas en Galicia, tierra natal de su esposa Alejandra. Pero Barcelona tiene un aura especial para el protagonista de Pretty Woman. La visitó por primera vez antes de que la red y las redes sociales convirtieran cada aparición suya en un evento mediático. Entonces, podía recorrer la ciudad con calma, como un visitante más fascinado por su arquitectura.

“La primera vez que vine quise ver todos los edificios de Gaudí”, explicaba. Y es que su pasión por la arquitectura lo llevó inmediatamente al templo más icónico de Cataluña.

La Sagrada Familia: la obra que lo cautivó

La Sagrada Familia es inevitable para cualquier amante del arte, y Gere no fue una excepción. Su inmenso simbolismo natural, la verticalidad imposible y la luz que se filtra como si fuera celestial lo dejaron profundamente impresionado. Es una obra que, décadas después, aún evoca en él una admiración intacta.

La Sagrada Familia, una de las icónicas que más emocionó al actor.

Su rincón favorito: el Park Güell

Aunque los templos de Gaudí lo fascinaron profundamente, varios medios apuntan que el lugar favorito de Richard Gere es el Park Güell. El actor describe la visita como una experiencia “estética inolvidable”. Y no es de extrañar: el parque es una explosión de simbolismo, formas orgánicas y colores que invitan a observarlo todo con mirada de niño.

La famosa salamandra, la Sala Hipóstila, la terraza ondulante o el trencadís que cubre cada rincón son elementos que convierten este espacio en un escenario de fantasía. Tanto, que incluso directores como Woody Allen lo han utilizado en sus películas.

El Park Güell, el rincón de Barcelona que más enamora a Richard Gere

Una ciudad que quisiera disfrutar en silencio

A pesar de su aprecio por Barcelona, Richard Gere reconoce que la ciudad le resulta difícil de vivir. “No puedo pasear por las calles. La gente sabe que estoy, es complicado.” Por eso, sus visitas son cada vez más discretas y esporádicas. Aun así, en 2025 se le vio nuevamente en la capital catalana debido a varios actos culturales.

Cuando uno por Barcelona se encuentra a Richard Gere ¡Heloow! pic.twitter.com/RMRnATz8kR — Manuel Carcelén (@ManuelCarcelen) April 20, 2017

Una promesa pendiente

Lo más sorprendente es que, a pesar de los obstáculos, Gere mantiene intacto su deseo: “Algún día vendré sin que nadie sepa que estoy.” Una frase que deja clara la profunda conexión emocional que mantiene con Barcelona.

Porque hay ciudades que se visitan… y ciudades que se encuentran. Y para Richard Gere, Barcelona sigue siendo uno de esos encuentros que la vida no termina de borrar.