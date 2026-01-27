A només 30 minuts de Barcelona: el misteriós castell desconegut que amaga una col·lecció d’antiguitats úniques i que ara es pot visitar

A només mitja hora de Barcelona existeix un castell que no respon a cap norma, cap estil i cap lògica arquitectònica. Un lloc construït sense plànols, guiats únicament per la passió d’un home i la necessitat de guardar-hi tots els seus tresors. Avui, aquest espai mig fantàstic, mig decadent, obre les portes perquè qualsevol pugui endinsar-s’hi.
Aquest és el poble desconegut de Catalunya amb només un veí, que amaga un castell i un monestir únics
És el Castell de Les Fonts, o Castell dels Records, una fortalesa inacabada i desconcertant situada al sud de Terrassa, que acaba de convertir-se en una de les visites més curioses del Vallès Occidental.
Un castell que va començar sent una casa
La història del castell arrenca a finals dels anys seixanta, quan Jacinto García Mas, conegut com “el Cinto”, comerciant de vi i col·leccionista d’antiguitats, decideix construir una mena de refugi per a les peces que anava adquirint.
No hi havia plànols, ni projecte, ni arquitecte. Només pedres, imaginació i el somni d’un home excèntric. Així va créixer una estructura laberíntica amb torres que no duen enlloc, escales interrompudes i una sola habitació realment habitable.
Un interior ple de secrets i antiguitats úniques
Els passadissos del castell són un autèntic museu improvisat: escultures barroques, vitrines vinculades als comtes d’Urgell i, segons expliquen, fins i tot peces atribuïdes a Gaudí, com figures de Sant Ramon i Sant Domènec que podrien haver pertangut a La Pedrera.
Després de dècades tancat, la vídua de “el Cinto”, Natividad, ha decidit obrir-lo parcialment al públic. Es pot visitar els dissabtes i diumenges de 9.00 a 14.00 h, en una experiència que combina història, misteri i curiositat.
I hi ha un detall sorprenent: moltes de les peces es poden comprar. És una oportunitat única per trobar antiguitats que han estat guardades aquí durant més de mig segle.
Una vida marcada per l’obsessió… i la polèmica
La fascinant història del castell també té ombres. El 1983, Jacinto García va ser detingut per la suposada possessió d’obres d’art robades. Ell sempre va defensar que havia comprat un lot sense saber-ne l’origen. Després de sis dies a presó i una fiança pagada, va quedar en llibertat.
Aquella polèmica, lluny d’esborrar el seu llegat, ha contribuït a envoltar el castell d’una aura encara més enigmàtica.
Com arribar al castell
- En cotxe: 30 minuts des de Barcelona per la C-58.
- En tren: 40 minuts des de Plaça Catalunya fins a l’estació de Les Fonts, situada a pocs metres del recinte.
Una escapada sorprenent de cap de setmana
El Castell de Les Fonts no és un monument convencional. És una obra obsessiva, personal, carregada d’històries i imperfeccions. Una visita ideal per a qui busca experiències diferents i espais que expliquen més del que mostren.
Si t’atrauen els llocs misteriosos i l’art amb ànima, reserva un matí i deixa’t sorprendre per aquesta fortalesa fora de temps. Potser fins i tot hi trobaràs una peça que vulguis endur-te a casa, un record tan únic com el castell mateix.