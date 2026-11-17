La convocatoria de una nueva huelga de ferroviarios no ha sorprendido prácticamente a nadie en los andenes de las estaciones de Montcada, uno de los municipios que más trenes acoge camino a Barcelona. Media Cataluña –principalmente los vecinos del Vallès Oriental, del Vallès Occidental y de la Cataluña Central– acaba pasando diariamente por Montcada, que este martes ha mirado con resignación la huelga del sector. “No soy usuario habitual, pero siempre que lo tomo llega tarde. O tengo muy mala suerte o es que Rodalies siempre va mal”, ironiza Martí tras media hora esperando para llegar a Barcelona.

Los usuarios de la estación de Montcada i Reixac entienden las reivindicaciones de los maquinistas y se quejan sobre todo del servicio en días ordinarios. Aseguran a El Món que los problemas que genera una huelga no se notan tanto como se notarían si el servicio fuera fiable. “No es que hoy vaya mal, es que va mal todos los días”, se queja Maude. A su lado, Lucía también se queja de la longitud de los trenes. “No es solo hoy: el tren llegará tarde y lleno de gente”, lamenta. La vecina de Montcada cuestiona que los trenes “vayan llenos” cada día y pide que Rodalies deje de programar convoyes cortos en las líneas que entran a Barcelona.

Usuarios de la estación de Montcada i Reixac explican a El Món su experiencia en las primeras horas de la huelga | Mireia Comas

Otros usuarios, que van en dirección contraria, vienen de hacer transbordo de la estación de Montcada i Reixac – Manresa. Explican que han salido más de dos horas antes de lo previsto para esquivar los efectos de la huelga, que nuevamente no se han cumplido con los servicios mínimos previstos. «Otros cambian de estación si el tren va mal, pero nosotros no podemos, solo nos sirve esta para ir a Terrassa», explica Sergi. El Departamento de Empresa había programado un 66% del servicio en hora punta, pero el ejecutivo ha admitido que solo circulan la mitad de los trenes previstos.

La jornada ha estado marcada por un nuevo incumplimiento de los servicios mínimos, que ha dejado Rodalies con la mitad del servicio programado por la Generalitat. La operadora ha acusado a los maquinistas de salteárselos, mientras que el sindicato Semaf asegura que la operadora no ha comunicado “correctamente” quién debía ir a trabajar. En este sentido, el sindicato asegura que la comunicación no se debe hacer por correo sino por carta. «Estamos en 2026 y, por tanto, es muy difícil poder entregar una carta física en una red de Rodalies de 1.200 kilómetros donde tenemos maquinistas distribuidos por toda la red», les ha respondido el director del servicio, Òscar Playà. “Al final, lo acabamos pagando nosotros, sobre todo las personas que no tienen cómo llegar al trabajo sin tren y que no pueden llegar tarde”, lamenta Maude.

No se han cumplido los servicios mínimos a primera hora | Mireia Comas

Lamentaciones en las principales estaciones

Las quejas de los usuarios se han repetido en otras estaciones. La ACN ha recogido la indignación también en Girona, Vilanova i la Geltrú y Manresa. “He salido tres horas antes y, aun así, llego tarde”, han apuntado en la capital gerundense. «Esto es un despropósito y una tomadura de pelo», ha lamentado también Araceli, usuaria de la R4 que toma el tren para ir de Manresa a Terrassa. “Es frustrante. Intentas ajustar tu vida a los horarios de los servicios mínimos y llegas a la estación y no se cumplen las previsiones. Nunca sabes bien cuánto tiempo perderás”, ha añadido.

En Vilanova i la Geltrú, algunos de los pasajeros han constatado en las vías que el retraso constante “ya no afecta” a los usuarios, más resignados que enfadados. «Los retrasos han quedado integrados en el ADN», han apuntado los críticos de la comarca del Garraf. El cansancio también se nota en los grupos de WhatsApp de usuarios, mucho menos activos que en otras jornadas de huelga. La parada había sido notificada (y criticada) en muchos de estos canales, que apenas han servido esta mañana para confirmar de primera mano la caída de los servicios mínimos.

La huelga ha provocado que algunos usuarios habituales de Rodalies hagan el cambio a los autobuses de línea, que han colapsado en hora punta, según comentan algunos de estos pasajeros. Justamente este martes, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV) ha recomendado a los usuarios del autobús comprar los billetes con antelación ante el aumento de la demanda en el contexto de las incidencias y huelgas ferroviarias.