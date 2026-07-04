Shakira es una de las estrellas musicales más exitosas desde hace muchos años, una artista que ha tocado el cielo gracias a lanzar un hit tras otro. Nacida en una familia humilde que lo perdió prácticamente todo cuando el padre fracasó en su negocio, supo recomponerse y rápidamente comenzó a destacar en una industria que la ha terminado haciendo de oro. Ahora que la colombiana triunfa, algunos medios han querido recuperar la entrevista que hizo su padre cuando ella aún no era tan conocida como ahora. ¿Qué decía sobre ella entonces?

William Mebarak siempre ha tenido predilección por su hija, una pequeña «Shaki» que nunca sospechó que terminaría siendo cantante. De hecho, hace gracia saber que él creía que acabaría siendo pintora: «Aún recuerdo el momento en que apareció en el comedor con un dibujo en las manos. Para su edad, era sorprendente que hubiera dibujado tan bien y llegué a pensar que se dedicaría a la pintura«.

No obstante, rápidamente abandonaría la idea de pintar y optaría por aprovechar la voz tan especial que tenía desde pequeña. En esta intervención ante los medios, el libanés explicaba que Shakira siempre iba cantando cuando viajaban en coche. Era en esos momentos, cuando se atrevía a cantar delante de él, que el padre se planteaba cómo podía ser que tuviera un timbre tan excepcional: «Un día en concreto, se puso a cantar y me di cuenta por primera vez que Shaki tenía una voz increíble. Tenía un vibrato que no parecía normal«.

Shakira ha estado muy preocupada por la salud del padre | Instagram

Desde que comenzó a destacar, de hecho, siempre se le ha destacado una voz y una manera de cantar muy original. Muchos han intentado imitarla, pero precisamente porque se trata de un timbre único que hace que todos piensen en ella cuando la escuchan. El padre, ante aquella revelación, habría comenzado a insistir para que Shakira se formara en música e intentara probar suerte como cantante. El resto es historia.

Los padres de Shakira, sus mejores fans

Siempre hemos visto a Shakira como una mujer familiar que ha cuidado de los padres y que ha priorizado estar con ellos. En 2022, por ejemplo, no dudó en dejarlo todo atrás para trasladarse a Colombia con el padre cuando supo que había sufrido una aparatosa caída que requirió hospitalización. Su salud no ha vuelto a ser buena desde entonces y han sido varias las veces que la hemos visto realizando viajes exprés para acompañarlo al médico o para ayudarlo.

A sus 94 años, el estado de salud del padre de Shakira es muy delicado y fuentes cercanas a ella aseguran que le hace sufrir mucho verlo así. En unas declaraciones que se viralizaron, la artista lo felicitaba públicamente por haber soportado los últimos sustos médicos: «Lo que ha superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene ninguna explicación. Ha soportado seis operaciones, dos coronavirus, dos caídas, un sangrado cerebral, una afección neurológica y una neumonía», enumeró visiblemente disgustada ante la prensa.

Los padres de Shakira siempre pensaron que tenía potencial | Europa Press

Shakira viaja siempre que puede para estar al lado de un padre a quien adora, tal como ha reconocido infinidad de veces. Una familia unida que celebra el éxito que ha conseguido después de tanto esfuerzo.