Carlos Alcaraz protagoniza hoy las revistas del corazón porque lo han captado con compañía femenina después de mucho tiempo persiguiendo esta fotografía. Han pasado unos cuantos años desde que comenzó a destacar en el tenis, pero nunca se le ha conocido pareja. Y es precisamente por eso que esta era una imagen muy buscada por los paparazzi, que finalmente han obtenido su recompensa. El deportista de élite está centrado en la recuperación de la lesión de la muñeca derecha que padece, pero eso no ha impedido que disfrute de las vacaciones.

De la raqueta a los yates de lujo, por lo que parece, unos días en alta mar que ahora se sabe que ha pasado con una chica rubia cuya identidad aún no se conoce. La revista Semana los ha captado en esta embarcación, la que han llevado a la costa de Nápoles para pasar unos días de tranquilidad y caricias.

Esta chica rubia lo ha acompañado en unas vacaciones que han aparecido en las revistas, ya que se les ve tomando el sol, abrazados, tiernos y realizando actividades acuáticas sin imaginarse que los estaban grabando. Quienes publican las fotos describen la escena y aseguran que los han visto con una actitud «más acaramelada» y disfrutando de todo tipo de actividades acuáticas con su amiga especial.

Carlos Alcaraz, protagonista de las revistas del corazón de este miércoles | Semana

El yate de Carlos Alcaraz, un espectáculo de 10 millones de euros

El yate, valorado en 10 millones de euros, lo compró Carlos Alcaraz hace unos meses. Las fotos permiten ver el interior completamente personalizado y diseñado por él mismo. Se sabe que la embarcación dispone de cuatro habitaciones y una suite principal muy grande con bañera. Con jacuzzi y mucha luz natural, tiene terrazas para tomar el sol, una zona con acceso directo al agua…

No se ha sabido aún la identidad de esta misteriosa amiga del murciano, que está disfrutando de unas vacaciones en la costa italiana en buena compañía antes de volver a las pistas. Estas fotos darán trabajo a los periodistas del corazón, que seguro moverán hilos para intentar averiguar quién es esta chica. Se había especulado que quizás tenía una relación con Ana Mena, pero estas fotos demuestran que no es ella quien lo acaricia a bordo de su superyate.