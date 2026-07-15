El pueblo de Cataluña que inaugura el Grand Prix: una iglesia románica de 900 años y masías históricas espectaculares

Seguro que anoche viste a alguien correr bajo la lluvia, caer por una rampa o intentar esquivar la vaquita. (Sí, admitámoslo, el Grand Prix de TVE es ese placer culpable que marca el verano).

Pero lo que quizás no sepas es que el municipio que ha inaugurado esta edición esconde mucho más que pruebas televisivas. Hablamos de Polinyà, un rincón en la provincia de Barcelona que suele pasar desapercibido bajo la etiqueta de «zona industrial».

La joya románica que desafía el paso del tiempo

Olvídate del ruido de las fábricas por un momento. En el punto más alto del municipio se alza majestuosa la iglesia de Sant Salvador. No es una construcción cualquiera: estamos hablando de más de 900 años de historia.

Sus muros de piedra original y este ábside semicircular, tan característico del románico catalán, son testigos mudos de una comunidad que se articulaba aquí mucho antes de que el asfalto dominara la comarca. (Es la prueba definitiva de que hay historia real detrás de cada polígono).

Un mapa de masías que explican nuestra historia

Si miras más allá de los centros logísticos, descubrirás una decena de masías históricas que son auténticos monumentos. Lugares como Can Fontanet, Can Querol o la Torre Martí no son solo casas viejas; son los restos del motor agrícola que movía Cataluña hace siglos.

Estas construcciones guardan secretos en sus portales dovelados y en los relojes de sol grabados en piedra. Son el testimonio vivo de una época donde la vida dependía de los ciclos del campo y del agua. (Por cierto, bajo tus pies en este pueblo hay una trama secreta de antiguas minas de agua y pozos profundos).

Hay que tener muy presente que no hace falta irse a la otra punta de la península para encontrar patrimonio auténtico. Polinyà suma más de 80 elementos de interés que, lejos de las luces del plató, mantienen viva la esencia más pura del Vallès.

Cómo llegar y por qué ir este verano

Polinyà está a poco más de media hora desde el centro de Barcelona. Solo tienes que tomar la C-58 hasta Sabadell y enlazar con la B-142. Es un viaje corto, perfecto para una mañana o una tarde diferente donde cambiarás el mando a distancia por un poco de arqueología rural.

Si te ha picado la curiosidad al verlo por la tele, esta es tu oportunidad para descubrir qué hay realmente detrás del nombre del pueblo. Al final, los mejores viajes son aquellos que comienzan en un lugar inesperado y acaban sorprendiéndote entre masías y piedras centenarias. ¿Te animas a cambiar el sofá por una ruta histórica este fin de semana?