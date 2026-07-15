El poble de Catalunya que inaugura el Grand Prix: una església romànica de 900 anys i masies històriques espectaculars

Segur que ahir a la nit vas veure algú córrer sota la pluja, caure per una rampa o intentar esquivar la vaqueta. (Sí, admetem-ho, el Grand Prix de TVE és aquest plaer culpable que marca l’estiu).
Però el que potser no saps és que el municipi que ha inaugurat aquesta edició amaga molt més que proves televisives. Parlem de Polinyà, un racó a la província de Barcelona que sol passar desapercebut sota l’etiqueta de “zona industrial”.
La joia romànica que desafia el pas del temps
Oblida’t del soroll de les fàbriques per un moment. Al punt més elevat del municipi s’alça majestuosa l’església de Sant Salvador. No és una construcció qualsevol: estem parlant de més de 900 anys d’història.
Els seus murs de pedra original i aquest absis semicircular, tan característic del romànic català, són testimonis muts d’una comunitat que s’articulava aquí molt abans que l’asfalt dominés la comarca. (És la prova definitiva que hi ha història real darrere de cada polígon).
Un mapa de masies que expliquen la nostra història
Si mires més enllà dels centres logístics, descobriràs una desena de masies històriques que són autèntics monuments. Llocs com Can Fontanet, Can Querol o la Torre Martí no són només cases velles; són les restes del motor agrícola que movia Catalunya fa segles.
Aquestes construccions guarden secrets als seus portals adovellats i als rellotges de sol gravats en pedra. Són el testimoni viu d’una època on la vida depenia dels cicles del camp i de l’aigua. (Per cert, sota els teus peus en aquest poble hi ha un entramat secret d’antigues mines d’aigua i pous profunds).
Cal tenir molt present que no fa falta anar-se’n a l’altra punta de la península per trobar patrimoni autèntic. Polinyà suma més de 80 elements d’interès que, lluny de les llums del plató, mantenen viva l’essència més pura del Vallès.
Com arribar-hi i per què anar-hi aquest estiu
Polinyà està a poc més de mitja hora des del centre de Barcelona. Només has de prendre la C-58 fins a Sabadell i enllaçar amb la B-142. És un viatge curt, perfecte per a un matí o una tarda diferent on canviaràs el comandament a distància per una mica d’arqueologia rural.
Si t’ha picat la curiositat en veure’l per la tele, aquesta és la teva oportunitat per descobrir què hi ha realment darrere del nom del poble. Al final, els millors viatges són aquells que comencen en un lloc inesperat i acaben sorprenent-te entre masies i pedres centenàries. T’animes a canviar el sofà per una ruta històrica aquest cap de setmana?