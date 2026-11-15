Acción sorpresa de Alhora en Madrid. El partido de Jordi Graupera proyectó este sábado el lema de su campaña –Fuera España– en la fachada del Congreso de los Diputados. El grupo montó un proyector en una furgoneta en la plaza de las Cortes, en una acción preparada con antelación que cierra la jornada de trabajo que la formación llevó a cabo en la capital española. La proyección estuvo unos treinta segundos, mientras los transeúntes que pasaban por la plaza tomaban fotos y vídeos. Cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que vigilan el edificio se acercaron, el equipo de Alhora ya se había marchado. Minutos después, la policía española acordonaba esta zona en el centro de Madrid para investigar los hechos.

Según explica el mismo partido en un comunicado, esta iniciativa fue el resultado de un plan que el equipo de campaña estuvo preparando durante semanas. La acción resume en sí el sentido de la candidatura que encabeza Graupera: «ir al Congreso a decir que no«. Desde Alhora aseguran que no apoyarán a ningún gobierno español, sea del color que sea, y que, si consiguen representación, irán a «boicotear los acuerdos con el Estado que sirven para pacificar Cataluña». «Hace demasiados años que el conflicto con España lo pagamos en nuestras vidas privadas: en el juzgado, en la escuela, en urgencias. Hoy hemos querido comunicar que lo devolvemos a la esfera política, que es donde pertenece. Esto ya es más de lo que han hecho los partidos del proceso en todos estos años», remarca el presidente de la formación.

Material para la carrera electoral

Más allá de esta proyección sorpresa en la fachada del Congreso de los Diputados, Graupera y su equipo de campaña aprovecharon la visita a la capital española para grabar material para los próximos días de carrera electoral. Entre otros, grabaron un spot frente a la Audiencia Nacional, uno de los símbolos de la persecución judicial del Estado contra el independentismo.