Dejar el tabaco, una decisión clave para nuestra salud

La llegada de un nuevo año a menudo viene cargada de buenos propósitos. Para muchas personas fumadoras es el momento de replantearse dejar de fumar. No es una cuestión menor; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco causa cada año más de 8 millones de muertes en todo el mundo, un dato que refuerza la importancia de dar el paso y apostar por una vida más saludable.

La Generalitat de Catalunya alerta que el uso de tabaco tiene consecuencias graves sobre la salud y que la nicotina que contiene provoca efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central y es altamente adictiva. De hecho, el consumo y la exposición al humo del tabaco es la primera causa evitable de pérdida de salud y de mortalidad. Es uno de los factores de riesgo más importantes de las principales enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, así como de numerosos casos de cáncer.

El tabaco mata cada año a más de 8 millones de personas en todo el mundo

Además, la exposición involuntaria de las personas no fumadoras al humo ambiental del tabaco incrementa el riesgo de enfermedades en las personas no fumadoras, sobre todo en los niños.

Beneficios de dejar de fumar

Los beneficios de abandonar el tabaquismo son muy claros. Los efectos perjudiciales del monóxido de carbono del humo del tabaco comienzan a desaparecer algunas horas después de dejar los cigarrillos y después de un año de dejar de fumar, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco se reduce a la mitad en comparación con las personas que aún fuman.

El tabaco es perjudicial en todas sus formas: cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado u otros productos con nicotina.

Prepararse para dejarlo

Las posibilidades de éxito de abandonar el tabaco aumentan si el proceso se planifica. Los profesionales recomiendan fijar una fecha concreta para dejar de fumar, preferiblemente dentro de las dos semanas siguientes. Comunicar la decisión a la pareja y al entorno cercano puede ayudar.

Anticipar los momentos de debilidad, retirar cigarrillos y ceniceros de casa y del coche, y consultar a profesionales sanitarios son pasos básicos. El acompañamiento profesional y la información rigurosa pueden marcar la diferencia.

El papel de los fármacos

Los estudios demuestran que hay medicamentos eficaces para ayudar a dejar de fumar. Por un lado, está la terapia sustitutiva con nicotina (TSN), disponible sin prescripción médica en forma de parches, chicles o comprimidos.

Por otro lado, hay fármacos que requieren prescripción y seguimiento médico, como la vareniclina, la citisina o el bupropión. No contienen nicotina y tienen indicaciones y contraindicaciones específicas. En todos los casos, es necesario leer con atención las instrucciones y consultar a profesionales sanitarios si hay dudas, embarazo, lactancia o problemas de salud.

El día D y los primeros días

El día que se ha fijado para dejar de fumar comienza una nueva etapa. Pensar en clave de presente, con un “hoy no fumaré”, puede ayudar. Distraerse con actividades como caminar, hacer ejercicio o acudir a espacios donde no se permite fumar es una estrategia útil. También lo es sustituir el gesto del cigarrillo por otros objetos en la mano o en la boca, beber agua y evitar situaciones de tentación.

Los beneficios para la salud aparecen rápidamente. En 20 minutos, la presión arterial y el pulso se normalizan. En 24 horas, disminuye el riesgo de ataque al corazón, y en 48 horas mejoran el olfato y el gusto. En pocas semanas, la circulación y la función respiratoria mejoran de manera significativa.

Abstinencia y recaídas

El síndrome de abstinencia suele ser más intenso los primeros días, pero es temporal y se puede reducir con la ayuda de la medicación. Nerviosismo, insomnio o aumento del apetito se pueden gestionar con ejercicio, técnicas de relajación como hacer respiraciones profundas, eligiendo alimentos saludables y saciantes como frutas y verduras y reduciendo el consumo de cafeína y alcohol.

Si hay una recaída puntual, no debe interpretarse como un fracaso. Dejar de fumar es un proceso de aprendizaje que requiere perseverancia. Si necesitas ayuda, puedes consultar a un profesional de la salud o bien llamar al 061 Salut Respon.

¿Qué se esconde dentro de un cigarrillo?